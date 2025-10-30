W 20 sekund do UFC! Nokaut życia Polaka!

Organizacja UFC Polakami stoi. Dawniej w tej federacji walczyła Joanna Jędrzejczyk, a obecnie w niej rywalizuje m.in. Mateusz Gamrot, Karolina Kowalkiewicz, Jan Błachowicz, Mateusz Rębecki, Michał i Cezary Oleksiejczukowie, Marcin Tybura, Robert Ruchała czy Jakub Wikłacz. Niedawno do tego grona dołączył Iwo Baraniewski, który we wrześniu br. wziął udział w gali Dana White's Contender Series i wywalczył kontrakt w UFC. Wcześniej Baraniewski wygrywał kolejne walki w organizacji Babilon MMA.

Zobacz wideo "Czuję się jakbym miał 25 lat". Gamrot głodny sukcesów

Polak wyróżniony przed debiutem w UFC. "Wyjątkowe grono"

Oficjalny profil UFC opublikował na YouTube podsumowanie dziewiątego sezonu Dana White's Contender Series i wyróżnił sześć pojedynków. W tym gronie znalazło się np. starcie między Baraniewskim a Brazylijczykiem Mahamedem Alym. Baraniewski pokonał rywala w 20 sekund, powalając go na deski potężnym prawym, a potem znokautował Aly'ego w parterze. Sposób, w jaki Polak zakończył ten pojedynek, zachwycił Danę White'a.

- Bilans 6-0, sześć walk skończonych w pierwszej rundzie. Niesamowity występ. Chodź do nas - mówił White, ogłaszając propozycję kontraktu dla Baraniewskiego. - Moje marzenie się spełniło. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że reprezentuję Polskę i że wchodzę do UFC, aby walczyć w kategorii półciężkiej. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wstali w nocy i oglądali moją walkę. Po moich krótkich wakacjach będę gotów, aby wrócić do treningów i będę czekał na walkę - ogłosił Baraniewski po walce.

Pozostałe wyróżnione pojedynki to Marwan Rahiki (Australia) - Ananias Mulumba (DR Kongo), Sofia Montenegro (Argentyna) - Jeisla Chaves (Brazylia), Mandel Nallo (Kanada) - Samuel Silva (Brazylia), Adrian Luna Martinetti (Ekwador) - Mark Wołogdin (Rosja) oraz Baisangur Susurkaev (Rosja) - Murtaza Talha (Bahrajn).

Pierwszy pojedynek Baraniewskiego w UFC odbędzie się 6 grudnia na gali UFC 323 w Las Vegas. Jego rywalem będzie Ibo Aslan z Turcji (14-3, 14 KO), który przegrał dwa ostatnie pojedynki.