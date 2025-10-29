Powrót na stronę główną
Wydał wyrok ws. walki Usyka. "Wcześniej się myliłem"
Ołeksandr Usyk pozostaje niepokonany. Jego kolejnym rywalem może być Fabio Wardley, który niespodziewanie pokonał Josepha Parkera. Były sparingpartner Ukraińca, David Allen apeluje, by nie lekceważyć 30-latka. - Jest w świetnej formie, silny i ma potężny cios - przekazał, cytowany przez sport.ua.
BOXING-HEAVYWEIGHT-USYK-DUBOIS/
Andrew Couldridge/Action Images via Reuters

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w ostatnich latach. Ukrainiec po choćby dwukrotnym zwycięstwie z Tysonem Furym pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i ponownie został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala. Nie zostało mu przecież wiele walk i już niedługo zapewne przejdzie na sportową emeryturę.

David Allen wskazał zwycięzcę walki Usyk - Wardley. "Jest w świetnej formie"

Były sparingpartner Usyka, David Allen, wyjaśnił, jak mogłaby wyglądać potencjalna walka mistrza z Brytyjczykiem Fabio Wardleyem, który niespodziewanie wygrał z Josephem Parkerem. - Nie lekceważcie Wardleya - jest w świetnej formie, silny i ma potężny cios. Fabio zawsze szuka okazji, żeby uderzyć, więc jest za wcześnie, żeby go skreślać - oznajmił, cytowany przez sport.ua. 

Ostatnio nie docenił 30-latka. - Muszę przyznać, że wcześniej się myliłem. Byłem pewien, że Parker go pokona. Ale Fabio udowodnił, że się myliłem: z każdą walką robi postępy i jest coraz silniejszy - tłumaczył. Mimo to nie miałby większych oczekiwań. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby pokonał Usyka. Nie wyobrażam sobie, żeby zbliżył się do tego poziomu - przekazał. 

Jakie zdanie ma zatem były mistrz WBC, WBO, IBO i IBF w wadze ciężkiej Tyson Fury? - Usyk ma wyjątkowy talent. To dobry pięściarz, ale Fabio jest niebezpiecznym puncherem. Jestem pewien, że jeśli trafi Usyka, to go znokautuje. Jest bardzo silny i przez długi czas dysponował swoją mocną, więc poradził sobie naprawdę dobrze w walce z Parkerem. To był boks wagi ciężkiej - wyjaśnił.

Promotor Brytyjczyka Frank Warren wyznał, że do tego pojedynku może dojść a marcu. - Mam nadzieję, że Ołeksandr dotrzyma słowa, a my dostaniemy walkę. Wiem, że WBO to nakazało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy Usyka. To byłoby coś wielkiego. (...) Nie obchodzi mnie, kim on jest. Mogę pokonać każdego, kto wejdzie ze mną do ringu - stwierdził w rozmowie ze Sky Sports.

