Wydał wyrok ws. walki Usyka. "Wcześniej się myliłem"

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w ostatnich latach. Ukrainiec po choćby dwukrotnym zwycięstwie z Tysonem Furym pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i ponownie został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala. Nie zostało mu przecież wiele walk i już niedługo zapewne przejdzie na sportową emeryturę.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki MOYA Radomki Radom z trzecim zwycięstwem w sezonie 25/26. Kornelia Garita: Nie zagrałyśmy dzisiaj naszej siatkówki"

David Allen wskazał zwycięzcę walki Usyk - Wardley. "Jest w świetnej formie"

Były sparingpartner Usyka, David Allen, wyjaśnił, jak mogłaby wyglądać potencjalna walka mistrza z Brytyjczykiem Fabio Wardleyem, który niespodziewanie wygrał z Josephem Parkerem. - Nie lekceważcie Wardleya - jest w świetnej formie, silny i ma potężny cios. Fabio zawsze szuka okazji, żeby uderzyć, więc jest za wcześnie, żeby go skreślać - oznajmił, cytowany przez sport.ua.

Ostatnio nie docenił 30-latka. - Muszę przyznać, że wcześniej się myliłem. Byłem pewien, że Parker go pokona. Ale Fabio udowodnił, że się myliłem: z każdą walką robi postępy i jest coraz silniejszy - tłumaczył. Mimo to nie miałby większych oczekiwań. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby pokonał Usyka. Nie wyobrażam sobie, żeby zbliżył się do tego poziomu - przekazał.

Jakie zdanie ma zatem były mistrz WBC, WBO, IBO i IBF w wadze ciężkiej Tyson Fury? - Usyk ma wyjątkowy talent. To dobry pięściarz, ale Fabio jest niebezpiecznym puncherem. Jestem pewien, że jeśli trafi Usyka, to go znokautuje. Jest bardzo silny i przez długi czas dysponował swoją mocną, więc poradził sobie naprawdę dobrze w walce z Parkerem. To był boks wagi ciężkiej - wyjaśnił.

Promotor Brytyjczyka Frank Warren wyznał, że do tego pojedynku może dojść a marcu. - Mam nadzieję, że Ołeksandr dotrzyma słowa, a my dostaniemy walkę. Wiem, że WBO to nakazało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy Usyka. To byłoby coś wielkiego. (...) Nie obchodzi mnie, kim on jest. Mogę pokonać każdego, kto wejdzie ze mną do ringu - stwierdził w rozmowie ze Sky Sports.