Poruszający wpis Artura Szpilki. "Zawsze będziesz częścią naszej rodziny"

Psy potrafią być dla człowieka najlepszym przyjacielem. I w mediach społecznościowych wielokrotnie pokazywał to właśnie Artur Szpilka. W 2014 roku kupił bulteriera miniaturowego o imieniu Cycu. Dwa lata później miał już w domu kolejnego przyjaciela - Pumbę, psa rasy American Bully XL. Później były bokser, a obecnie zawodnik MMA założył instagramowy profil "Przygody Cyca i Pumby". Teraz z kolei przekazał smutną informację.

Szpilka z przykrym wpisem. "Biegaj wolny po niebie"

Szpilka poinformował o śmierci Cyca. W mediach społecznościowych pokazał, jak wyglądały jego ostatnie chwile z pupilem. Nie mógł powstrzymać łez. Pojawiły się również zdjęcia z przeszłości.

"Dziękujemy Ci, Cycusiu, za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś. Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku" - napisał 36-latek.

Post Szpilki wywołał mnóstwo komentarzy. Na Instagramie zareagowali na niego znani sportowcy. Byli wśród nich m.in. Kamil Grosicki i Jakub Rzeżniczak.

Byłego pretendenta do mistrzostwa świata w boksie w wadze ciężkiej (federacja WBC) pociesza mnóstwo osób. Każdy bowiem, kto zżył się z psem i musiał poradzić sobie z jego odejściem, wie, co teraz przeżywa Szpilka.

Napięty czas w życiu Szpilki

Zawodnik MMA wielokrotnie pokazywał przywiązanie do psów, a teraz na pewno nie będzie łatwo mu się pozbierać. Śmierć pupila zbiegła się w czasie z ważnym wydarzeniem dla znanego sportowca. Do kin wchodzi bowiem film poświęcony życiu Szpilki.