Walduś ze "Świata według Kiepskich" w Fame MMA! To nie żart, znamy rywala

"Świat według Kiepskich" - to jeden z najpopularniejszych seriali, jakie kiedykolwiek były kręcone w naszym kraju. "Piętnuje on typowo polskie cechy narodowe, takie jak lenistwo, egoizm, zawiść, czy typowy sposób życia polskiej rodziny, posługując się przy tym prostym, ale zabawnym językiem bohaterów i nieskomplikowanym, sytuacyjnym humorem" - brzmi opis na stronie kiepscy.fandom.com. Głównymi aktorami byli m.in. Andrzej Grabowski, Ś.P. Marzena Kipiel-Sztuka oraz Bartosz Żukowski.

Bartosz Żukowski zadebiutuje w Fame MMA. Poznaliśmy rywala

Organizacja Fame MMA ogłosiła w piątek, że Bartosz Żukowski zadebiutuje w klatce. "O karwasz-twarz! To się nawet fizjologom nie śniło!" - przekazano, dodając, że "cycu" wraca z przytupem. Debiut aktora odbędzie się już za miesiąc - dokładnie 22 listopada w Warszawie.

Rywalem 50-latka będzie Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak. "Szalone zestawienie, szalony przeciwnik! Szalony Reporter zwyciężał wiele razy w internecie, a na Fame 28 spróbuje kolejny raz wygrać w oktagonie" - napisano. To będzie "zderzenie dwóch światów".

"Gala Fame 28 - 22.11 ul. Ćwiartki 3/4" - skomentował żartobliwie Matysiak, nawiązując do legendarnego adresu państwa Kiepskich. Dla 48-latka będzie to trzeci pojedynek w klatce. Jak dotąd zanotował jedną wygraną oraz dwie porażki. Po raz ostatni walczył w czerwcu 2024 roku, kiedy poległ z Jakubem Rzeźniczakiem.

Na ten moment nie wiadomo, kogo jeszcze zobaczymy w klatce podczas tego wydarzenia. Nie można wykluczyć, że w Fame zadebiutuje również Mariusz Pudzianowski, który ostatnio wspominał, że chciał podpisać kontrakt z freakową organizacją. - Właściciel KSW zarzuca mi, że chciałem iść do Fame. Tak, chciałem! Włodarze Fame nigdy nic złego nie powiedzieli w mojej obecności o KSW, wręcz chwalili publicznie tę federację! - zaznaczał.