Wszystko jasne. Polak poznał rywala w debiucie w UFC
Iwo Baraniewski niedawno wywalczył sobie kontrakt z UFC po znokautowaniu Mahameda Aly'ego na gali Dana White's Contender Series. "To, co się wydarzyło, ciężko opisać słowami" - napisał wówczas na Instagramie. Dowiedzieliśmy się właśnie, z kim i kiedy Baraniewski zmierzy się w debiutanckim pojedynku w UFC.
Iwo Baraniewski
Jan Błachowicz, Mateusz Gamrot, Mateusz Rębecki, Michał Oleksiejczuk, Marcin Tybura, Marcin Prachnio, Łukasz Brzeski, Karolina Kowalkiewicz, Robert Ruchała, Klaudia Syguła, Robert Bryczek, Jakub Wikłacz oraz Cezary Oleksiejczuk, Marek Bujło i Iwo Baraniewski - tak wygląda aktualnie grono Polaków w UFC. Ostatnia trójka wciąż czeka jednak na debiutancką walkę. 

Polak poznał rywala na debiut w UFC. Wymagające wyzwanie

Iwo Baraniewski poznał rywala, z którym zawalczy w debiucie w UFC. Będzie nim Ibo Aslan, który po dwóch zwycięstwach z rzędu w amerykańskim gigancie, jest teraz po dwóch porażkach z rzędu. To starcie odbędzie się 6 grudnia na gali UFC 323 w Las Vegas.

Będzie to dość prestiżowe wydarzenie, gdyż w walce wieczoru zobaczymy rewanżowe starcie między mistrzem Merabem Dwaliszwilim a Piotrem Janem. Poza tym nie możemy zapominać o konfrontacji Jana Błachowicza z Bogdanem Guskovem. Dodatkowo dojdzie do kolejnej obrony pasa kategorii muszej - mistrz Alexandre Pantoja stanie do pojedynku z Joshuą Vanem.

Baraniewski wywalczył kontrakt w UFC w sierpniu, kiedy błyskawicznie (zaledwie w 20 sekund) znokautował Mahameda Aly'ego na gali Dana White's Contender Series. Szef organizacji nie zawahał się i podjął decyzję o zatrudnieniu naszego zawodnika.

"To, co się wydarzyło, ciężko opisać słowami. Sięgnąłem po jedno z moich z największych marzeń i stałem się zawodnikiem UFC. (...) Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają, które mi kibicowały i oglądały moją walkę" - napisał Baraniewski po pojedynku.

26-latek rywalizuje zawodowo od zaledwie dwóch lat. Błyskawicznie wygrał pięć pojedynków - dwa przez poddania oraz trzy przez nokauty, po czym zdecydował, że trzeba spróbować sił za oceanem. Teraz nadszedł czas, by pokazać, co potrafi w debiucie.

