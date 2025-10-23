Wszystko jasne. Polak poznał rywala w debiucie w UFC

Jan Błachowicz, Mateusz Gamrot, Mateusz Rębecki, Michał Oleksiejczuk, Marcin Tybura, Marcin Prachnio, Łukasz Brzeski, Karolina Kowalkiewicz, Robert Ruchała, Klaudia Syguła, Robert Bryczek, Jakub Wikłacz oraz Cezary Oleksiejczuk, Marek Bujło i Iwo Baraniewski - tak wygląda aktualnie grono Polaków w UFC. Ostatnia trójka wciąż czeka jednak na debiutancką walkę.

Polak poznał rywala na debiut w UFC. Wymagające wyzwanie

Iwo Baraniewski poznał rywala, z którym zawalczy w debiucie w UFC. Będzie nim Ibo Aslan, który po dwóch zwycięstwach z rzędu w amerykańskim gigancie, jest teraz po dwóch porażkach z rzędu. To starcie odbędzie się 6 grudnia na gali UFC 323 w Las Vegas.

Będzie to dość prestiżowe wydarzenie, gdyż w walce wieczoru zobaczymy rewanżowe starcie między mistrzem Merabem Dwaliszwilim a Piotrem Janem. Poza tym nie możemy zapominać o konfrontacji Jana Błachowicza z Bogdanem Guskovem. Dodatkowo dojdzie do kolejnej obrony pasa kategorii muszej - mistrz Alexandre Pantoja stanie do pojedynku z Joshuą Vanem.

Baraniewski wywalczył kontrakt w UFC w sierpniu, kiedy błyskawicznie (zaledwie w 20 sekund) znokautował Mahameda Aly'ego na gali Dana White's Contender Series. Szef organizacji nie zawahał się i podjął decyzję o zatrudnieniu naszego zawodnika.

"To, co się wydarzyło, ciężko opisać słowami. Sięgnąłem po jedno z moich z największych marzeń i stałem się zawodnikiem UFC. (...) Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają, które mi kibicowały i oglądały moją walkę" - napisał Baraniewski po pojedynku.

26-latek rywalizuje zawodowo od zaledwie dwóch lat. Błyskawicznie wygrał pięć pojedynków - dwa przez poddania oraz trzy przez nokauty, po czym zdecydował, że trzeba spróbować sił za oceanem. Teraz nadszedł czas, by pokazać, co potrafi w debiucie.