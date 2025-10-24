Oto majątek Gołoty. Lepiej usiądźcie. Zainkasował w ringu "prawdziwą fortunę"

Andrzej Gołota to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii - prawdziwa legenda. Karierę zawodową zakończył w 2013 roku. Tuż przed został znokautowany przez Przemysława Saletę, a wcześniej poległ przez techniczny nokaut z Tomaszem Adamkiem w walce o pas IBF International. Podczas 20-letniej kariery mierzył się z takimi zawodnikami jak m.in. Mike Tyson, Mike Mollo czy Lennox Lewis, natomiast kibicie pamiętają go przede wszystkim z pojedynków z legendarnym Riddickiem Bowem.

Oto majątek Andrzeja Gołoty. Zainkasował w ringu "prawdziwą fortunę"

Nie ma co ukrywać, że Gołota ma za co aktualnie żyć. Jego dobry znajomy dziennikarz Przemysław Garczarczyk zdradził, że zainkasował w ringu "prawdziwą fortunę". Największe gaże sięgały nawet dwa miliony dolarów. - Myślę, że w sumie zebrał 9, może nawet 10 milionów dolarów. Dziś ma pewnie ze dwa razy tyle, bo bardzo dobrze je zainwestował. W co? Głównie w nieruchomości - wyjaśnił niegdyś dla portalu Dziennik.pl.

Garczarczyk dodał, że Gołota jest bardzo bogatym człowiekiem. Mało tego, był nim wiele lat temu. - Może zarabiać w bardziej przyjemny sposób. To, że walczy dla pieniędzy to kolejny mit, który należy obalić. Już przed walką z Tysonem nie musiał tego robić. Oczywiście pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze - oznajmił.

Prowadząca program "Dzień dobry TVN" Kinga Rusin wspomniała niegdyś, że podczas spotkania z żoną pięściarza Mariolą zadzwonił do niej Riddick Bowe. Chciał on pożyczyć pieniądze. "Ja nie mam pieniędzy, gdybym miał, to wydałbym od razu" - powiedział wówczas Gołota żartobliwie, dając do zrozumienia, że pieniądze trzyma właśnie żona.

Wielu fanów zastanawia się, jakie pięściarz ma wykształcenie. Informację możemy pozyskać na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak donieśli działacze, Gołota ma wykształcenie średnie. "Absolwent miejscowego Technikum Samochodowego (maturę w Zespole Szkół przy ul. Sandomierskiej zdał z drugą lokatą)" - czytamy.

Gołota po raz ostatni pojawił się w Polsce na przełomie czerwca i lipca. Niespodziewanie był gościem hotelu DoubleTree by Hilton. W jakim dokładnie celu? - Słuchaj no, próbuję pomagać - odparł 57-latek i bez słowa oddalił się od dziennikarza oraz kamery. Nagranie z tego momentu stało się prawdziwym hitem Internetu, generując na TikToku ponad 1.3 miliona wyświetleń!