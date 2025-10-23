Na świecie głośno o tym, co zrobiła była gwiazda KSW. Przekroczył granice?

Roberto Soldić na początku września rozbił i potem posłał na deski Tomasza Adamka. Mało tego, prawdopodobnie zakończył mu karierę. - Adamek był twardym zawodnikiem. On się bardzo dobrze bronił, ale jestem młodszy, byłem szybszy. Nikt nie jest w stanie powstrzymać mojego uderzenia - przekazał po walce. Jeszcze w klatce zapowiedział, że zamierza wrócić do organizacji One i zawalczyć o pas. Rzucił również bokserskie wyzwanie Jake'owi Paulowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Pewne zwycięstwo BOGDANKI LUK Lublin na starcie sezonu 2025/26. Marcin Komenda wybrany MVP spotkania

Była gwiazda KSW pokazała to w sieci. Gigantyczne poruszenie

Soldić wrócił już do treningów. Mimo to zwrócił na siebie uwagę czymś zupełnie innym. Zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym zaprezentował nietypowy strój. "Arabowie kupili wszystko w Bośni, nikogo tam nie znam" - napisał, dodając zdjęcie, na którym jest ubrany w tradycyjną szatę arabskich mężczyzn. Mało tego, można zauważyć, że nalewa sobie do szklanki alkohol.

I dodał: Nie trzeba 200 km o gminy, niech teraz dają bez wizy, niech ludzie budują bez papierów. Trudno powiedzieć, o co chodzi. Jeden z użytkowników wymownie to skomentował. "Czasy się zmieniają, Roberto. inwestujesz w Bośnię, której nienawidzisz. Trzymaj się sportu i nie wygłaszaj głupich oświadczeń. Jesteś zafascynowany nacjonalizmem" - można przeczytać.

"Przebrał się za szejka z alkoholem w ręce" - przekazał klix.ba. Portal wspomniał, że może chodzić o pochodzenie zawodnika. Osiem lat temu, kiedy zmieniał narodowość na chorwacką, spadła na niego ogromna krytyka ze strony bośniackich fanów.

- Słyszałem, że Arabowie kupili wszystko, że jest ich wielu, wiemy, czyj to kraj, to ziemia trzech narodów. Teraz przyjeżdżają dosłownie wszyscy, przychodzę na dyskotekę, nie wiem, kim oni są - mówił.

Roberto Soldić to były podwójny mistrz KSW w wadze półśredniej oraz średniej. Podczas kariery udało mu się pokonać takich zawodników jak m.in. Mamed Chalidow, Michał Materla czy były mistrz UFC Dricus Du Plessis.