Przemysław Saleta: Byłem jedynym, który umiał ustać braciom Kliczko

Piotr Wesołowicz
- Z braćmi Kliczko nieraz wychodziliśmy po treningu na miasto. Hamburg, dzielnica czerwonych latarni i my - trzech potężnych gości ubranych w skóry. Nie powiem, ludzie mogli się nas bać - wspomina Przemysław Saleta, gość najnowszego odcinka podcastu "A pamiętasz jak?". Były mistrz Europy w boksie opowiada m.in. walce z Andrzejem Gołotą, stosunku do freak fightów czy filmowej przygodzie ze Stevenem Seagalem.
Przemysław Saleta
Kickbokser, pięściarz, aktor i pisarz — Przemysław Saleta to człowiek o wielu talentach i bogatej przeszłości. Boksował przeciwko Andrzejowi Gołocie czy Tomaszowi Adamkowi, był też sparingpartnerem braci Kliczko. — Oni nie potrafili trenować na pół gwizdka, każdy trening to była walka jak o życie. Jeden z ich sparingpartnerów uciekł pierwszym samolotem do domu. Byłem jedynym, który potrafił im ustać - mówi Saleta w rozmowie ze Sport.pl w cyklu "A pamiętasz jak?". 

"A pamiętasz jak?" to podcast Sport.pl oraz Gazeta.pl. Prowadzący Tomasz Pazdyk oraz Piotr Wesołowicz rozmawiają w nim z bohaterami lub świadkami największych momentów w świecie polskiego — i nie tylko polskiego — sportu. Dotychczasowymi gośćmi byli Marcin Gortat oraz Jakub Kochanowski

- To zaproszenie w sentymentalną podróż. Chcemy pielęgnować najważniejsze momenty i to, co przetrwało w nas, kibicach, ale przede wszystkim w bohaterach tamtych chwil: sportowcach i sportowczyniach - mówią autorzy. 

— Z braćmi Kliczko nieraz wychodziliśmy po treningu na miasto. Hamburg, dzielnica czerwonych latarni i my — trzech potężnych gości ubranych w skóry. Nie powiem, ludzie mogli się nas bać — wspomina Saleta.

W rozmowie z Tomaszem Pazdykiem i Piotrem Wesołowiczem mówi także o tym, czy wystąpiłby we freak fightach, opowiada o swojej filmowej przygodzie ze Stevenem Seagalem, czy... kłótniach z Dodą w trakcie programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Całe wideo do obejrzenia powyżej. 

Piotr Wesołowicz

