Dokonało się! Niesamowite wieści ws. Szeremety. Jako pierwsza w historii

Julia Szeremeta przed miesiącem nie dała rady i poległa w finale mistrzostw świata w Liverpoolu z Jaismine Lamborią. "Choć był to dobry występ, to wydawało się, że w pewnych momentach brakowało jej warunków fizycznych, by przeciwstawić się rywalce" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl. Ostatecznie sędziowie niejednogłośnie wskazali na Lamborię. - Nie do końca dobre sędziowanie - podsumowali komentatorzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z pierwszym zwycięstwem w sezonie 2025/26. Artur Szalpuk: W pierwszym secie nie było nas na boisku

Wielki sukces Julii Szeremety. World Boxing potwierdził

Organizacja World Boxing opublikowała właśnie pierwsze w historii rankingi. Nie można zaprzeczyć, że powody do zadowolenia ma Julia Szeremta, która jest numerem jeden w rankingu P4P. Gdyby tego było mało, to w kat. do 57 kg nasza zawodniczka również jest na szczycie z dorobkiem 2075 pkt i wyprzedza... Jaismine Lamborię (1650 pkt), z którą przegrała w ostatnim finale. Sama zainteresowana nie kryła, że jest z siebie dumna, co pokazała na Instagramie.

Szeremeta screen Szeremeta

Liderką rankingu w kat. 80kg+ jest złota medalista ostatnich MŚ, czyli Agata Kaczmarska (1500 pkt), która wyprzedza Nupur Sheoran z Indii (1150 pkt) oraz Kazaszkę Jeldanę Talipową (700 pkt). Drugą lokatę w kat. 60kg zajmuje za to Aneta Rygielska, która traci dokładnie 700 pkt do liderującej Rebeki De Limy Santos (1800 pkt).

Poza wspomnianymi zawodniczkami w najlepszych dziesiątkach wszystkich kategorii znalazło się aż sześciu Polaków. Dwóch pięściarzy: Paweł Brach (7. lokata w kat. do 60 kg) oraz Adam Tutlak (9. w kat. do 90 kg) i cztery pięściarki: Emilia Koterskia (6. miejsce w kat. do 80 kg), Barbara Marcinkowska (9. w kat. do 70 kg), Kinga Krówka (10. w kat. do 65 kg) i Wiktoria Rogalińska (10. w kat. do 54 kg).

Między Szeremetą a Lamborią mogło niebawem dojść do rewanżu podczas najbliższego turnieju Pucharu Świata w Delhi. Nasza zawodniczka nie znalazła się jednak na liście uczestniczek, gdyż zapewne potrzebuje nieco więcej odpoczynku po MŚ. Mimo to dowiedzieliśmy się, że w listopadzie wystąpi w innych zawodach.

"Liczne grono polskich pięściarek i pięściarzy, m.in. Wicemistrzyni Olimpijska Julia Szeremeta, rywalizować będzie w dniach 21-30 listopada w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy U-23 w Budapeszcie" - przekazał Polski Związek Bokserski.