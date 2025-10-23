Do całego zdarzenia doszło we wtorek 21 października. "Dzięki skutecznej współpracy i precyzyjnej koordynacji działań, jednocześnie w kilku miejscach na terenie Łodzi i powiatu zgierskiego zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 26 do 41 lat. Wszyscy to mieszkańcy regionu łódzkiego, związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych" - przekazała nadkom. Aneta Sobieraj, oficer prasowy KWP w Łodzi.

Sześciu pseudokibiców polskiego klubu zatrzymanych. Grozi im nawet do 15 lat więzienia

Serwis radiolodz.pl poinformował, że akcja została wymierzona w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Szefem grupy miał być 39-latek, który również został zatrzymany. Podano, że grupa wprowadziła do obrotu pół tony narkotyków.

- Zatrzymani wprowadzili do obrotu znaczne ilości niebezpiecznych środków odurzających w postaci syntetycznych kannabinoidów. Substancje te charakteryzują się silnym i nieprzewidywalnym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci - tłumaczyła nadkom. Aneta Sobieraj.

"Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków psychoaktywnych to 12,5 mln zł" - przekazał portal, dodając, że zyski stanowiły dla podejrzanych "stałe źródło dochodu". Dziennikarze podkreślili, że śledczy nie wykluczają, że część z tych pieniędzy mogła być przeznaczona na "finansowanie działalności środowisk pseudokibiców".

Możemy przeczytać, że zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Pięciu z nich grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast szefowi - 15 lat.

Dowiadujemy się również, że wobec zatrzymanych są obecnie prowadzone "czynności procesowe". Prokuratura wnioskowała za to do sądu o zastosowanie tymczasowych aresztów. Mówi się, że jednym z nich ma być popularny zawodnik MMA.