Saleta nawet się nie hamował. Tak podsumował Adamka

Tomasz Adamek to jeden z najlepszych polskich pięściarzy. Zdobył pasy mistrza świata IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. Na początku 2023 roku media pytały go o ewentualny udział we freak fightach, ale Adamek nie chciał o tym słyszeć. - To jest śmiech na sali, nie nazywajmy tego sportem. Nie zniżam się do takiego poziomu - deklarował. Tym bardziej kibice byli zszokowani, gdy chwilę później sam dołączył do Fame MMA. - Jeżeli proponują mi taką kwotę, której na pewno w boksie bym teraz nie zarobił, to byłbym głupi, gdybym tego nie wziął - mówił wprost. Dla tej federacji stoczył już trzy walki - dwie wygrał, a w ostatniej uległ przed czasem Roberto Soldiciowi.

Przemysław Saleta punktuje Tomasza Adamka. "To nie jest fajna sytuacja"

Głos w sprawie udziału pięściarza we freak fightach zabrał Przemysław Saleta. - Tomek Adamek nigdy nie ukrywał, że lubi "dutki" [w gwarze góralskiej oznaczają pieniądze - red.]. I myślę, że główną motywacją są pieniądze - ocenił wprost polski kickbokser i pięściarz w programie "A pamiętasz jak?" na kanale Sport.pl na YouTube. Zasugerował, że decyzja Adamka była błędem i może wpłynąć na to, jak będą go postrzegać fani, szczególnie ci, którzy nie mieli okazji "zarywać" nocy dla jego walk w przeszłości. - Tomek Adamek, każdy zresztą, może robić to, co chce - zaznaczył na wstępie.

- Tylko to nie jest fajna sytuacja, że większość oglądających, którzy nie pamiętają na żywo walk Tomka Adamka, będzie go pamiętać z przegranej walki z Soldiciem, choć Soldić jest akurat bardzo dobrym zawodnikiem i wybór tego przeciwnika to w ogóle była jakaś bzdura. No ale... będą pamiętać, że [Adamek] przegrał we freak fightach. Więc to nie jest sprawiedliwe, to nie jest fajne, ale to są konsekwencje decyzji Tomka - podkreślał.

- Gdybym chciał wystąpić we freak fightach, to mógłbym to uzasadniać tym, że brakuje mi adrenaliny, mam cel, żeby się przygotowywać, itd. Ale jednak dużo mocniejszym argumentem z mojego punktu widzenia jest to, że nie chce rozmieniać zdobytych tytułów na drobne - deklarował Saleta, czym zasugerował, że raczej we freak fightach go nie zobaczymy. W przeszłości stoczył dwie walki dla KSW. Jego bilans to zwycięstwo i porażka.

Tomasz Adamek nie zamierza już wracać do klatki

Co dalej z Tomaszem Adamkiem? On sam zasugerował po ostatniej walce z Soldiciem, że najpewniej zakończył już przygodę z Fame MMA. - Możesz wracać nawet do 55 lat, ale to nie ma sensu. Chyba że by żona zabrała mi wszystkie pieniądze i nie miałbym na bułki, albo chyba że mnie z domu wy****, i bym musiał mieszkać w Polsce i walczyć (śmiech). Tak jednak nie będzie. Dziękuje wszystkim za kibicowanie, za tyle lat. To jest przecież od 1999 r., czyli aż 26 lat - mówił Adamek po pytaniu Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl, czy wrześniowy pojedynek w Gliwicach był jego ostatnią sportową walką.