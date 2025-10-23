Pudzianowski nagrał kolejny film. Jest grubo. "Dostaną zawału"

W środę w nocy o godzinie 1:00 Mariusz Pudzianowski opublikował mocny wpis, z którego jasno wynikało, że jest w konflikcie z władzami KSW. "Na dziś nie ma takich pieniędzy, abym chciał wejść do klatki KSW! Może kiedyś się to zmieni. Jesteśmy tylko ludźmi i można z czasem usiąść do stołu. Nigdy nie mów nigdy, ale na dziś mówię: nie! Właściciel KSW zarzuca mi, że chciałem iść do Fame. Tak, chciałem! Włodarze Fame nigdy nic złego nie powiedzieli w mojej obecności o KSW, wręcz chwalili publicznie tę federację! Więc prezesie KSW, zachowaj się jak biznesmen, nie jak..." - napisał Pudzianowski, po czym dodał: - "Na dziś nie widzę pola do porozumienia, abym chciał współpracować z firmą KSW".
"Pudzian" w "nocnym" wpisie podkreślił również, że Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW, zawiódł go jako człowiek biznesu. Dodał, iż nie narzeka na brak pracy, a jednocześnie jest więcej firm MMA, które zapłacą mu więcej.
To jednak nie wszystko. Minęło kilkanaście godzin, a słynny zawodnik MMA dolał oliwy do ognia. - Widzę, że trochę zamieszania zrobiło się pod moim wieczornym postem na temat udziału w galach KSW. Tak jak szefostwo powiedziało, że nie widzi możliwości dalszej współpracy, więc ja też odpowiedziałem w tym samym tonie - powiedział Pudzianowski w filmie na Facebooku.
I później pojawiło się nagranie z krótką wypowiedzią dyrektora sportowego KSW, czyli Wojsława Rysiewskiego, który przyznał, że federacja nikomu nie zalega z pieniędzmi, a jeśli ktoś nie otrzymał pieniędzy, to ma publicznie to powiedzieć. I wówczas w filmie Pudzianowskiego ukazał się plakat, na którym był przedstawiony Pinokio.
"Pudzian" zapytał, gdzie ma się zgłosić po pieniądze, jasno sugerując, że KSW nie uregulowała wobec niego wszystkich zobowiązań.
Sprawa Pudzianowskiego i KSW wywołuje sporo emocji wśród kibiców, a ci są przekonani, że jeśli ktoś ma stracić na tym konflikcie, to tylko organizacja. "KSW właśnie straciło kurę znoszącą złote jajka" - napisał jeden z fanów.
"Przecież oni w KSW teraz zawału dostaną", "Prawda jest taka, że gdyby nie Mariusz długo by nikt nie słyszał o czymś takim jak KSW" - to kolejne z opinii.
Tymczasem 48-latek zapowiedział, że ciąg dalszy jeszcze nastąpi. Nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie udostępni kolejne nagrania związane z KSW.
Dotychczas "Pudzian" stoczył w KSW 26 pojedynków. Zanotował 17 zwycięstw i 9 porażek.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!