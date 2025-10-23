Saleta ujawnia, co się stało na spotkaniu z Seagalem. "Nikt go nie lubił"

Przemysław Saleta to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników sportów walki w Polsce. Był pięściarskim mistrzem Europy oraz Polski, a ponadto zdobył interkontynentalny tytuł IBO w wadze ciężkiej, ale wielkie odnosił sukcesy także w kickboxingu. Dwukrotnie walczył w MMA - jego pojedynek z Marcinem Najmanem przeszedł do historii po tym, jak skończył się tzw. Saleta choke, czyli duszeniem przedramieniem.
Niedawno Saleta był gościem podcast "A pamiętasz jak?", który prowadzą dziennikarze Sport.pl Tomasz Pazdyk i Piotr Wesołowicz. Były pięściarz wrócił pamięcią do wydarzenia sprzed lat, kiedy spotkał się na planie filmu "Cudzoziemiec" ze Stevenem Seagalem. - Wszyscy mieli już go dość, bo ma specyficzne wymagania. Jest trudny do utrzymania przyjacielskich kontaktów - tłumaczył w podcaście. I dodał, że aktorzy prowokowali Saletę, by ruszył na Amerykanina.
- Nikt go tam nie lubił. Dlatego wszyscy - pół żartem, pół serio - podpuszczali mnie, żeby zrobić mu krzywdę - wyznał. Jak się okazało, była do tego sposobność, gdyż podczas jednej ze scen miało dojść między nimi do starcia. Saleta oznajmił, że w ostatniej chwili zmieniono scenariusz. - Dochodzi do tej sceny, Seagal woła reżysera: "Słuchaj Mike, przemyślałem to i ta scena jest bez sensu. Nie będę walczył, po prostu spojrzę mu głęboko w oczy". I tak ominęła mnie ewentualna potyczka z Seagalem - podsumował z uśmiechem Saleta.
Poza tą produkcją Saleta występował również w innych - m.in. "Bokser", "Skazany na Bluesa" czy "Gliniarze". Wolał zarabiać pieniądze jako aktor, aniżeli dołączyć do jednej z freakowych organizacji. - Miałem wiele różnych propozycji z freaków, ale nigdy nie przeszliśmy do rozmowy na temat pieniędzy. Od razu odmawiałem. Nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś zapłaci mi pół miliona złotych, czy milion. Mówię nie i koniec - tłumaczył.
Saleta zakończył sportową karierę po porażce z Tomaszem Adamkiem w 2015 r. Tuż przed nią pokonał Andrzeja Gołotę, nokautując go w szóstej rundzie. "Był sfrustrowany, rozkładał ręce, ale utrzymał nerwy na wodzy. W końcówce rundy dopadł do Gołoty i ostatecznie posłał go na deski. Jankowiak nie doliczył nawet do dziesięciu, kiedy podjął decyzję o przerwaniu pojedynku" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.
57-latek nie krył wzruszenia po tym starciu. - Wymarzona walka na koniec kariery. Wymarzony przebieg, bo było dużo emocji, na czym zależało mi najbardziej. I w końcu wygrana. Ale chciałbym zacząć od podziękowań. Dziękuję telewizji Polsat i prezesowi Solorzowi, że osobiście zaangażował się w ten temat i doprowadził do walki - powiedział.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!