Co dalej z Pudzianowskim w KSW? Lewandowski mówi tak, że jaśniej się nie da

Mariusz Pudzianowski zrobił znacznie większą karierę w mieszanych sztukach walk, niż wielu zakładało. W szczycie formy potrafił pokonywać takich zawodników jak Michał Materla czy Łukasz Jurkowski. Dostąpił nawet możliwości walki z Mamedem Chalidowem, największą legendą KSW. Ostatnie pojedynki "Pudziana" pokazały jednak, że nie jest już tak groźny w klatce, jak jeszcze kilka lat temu.

"Pudzian" wróci do KSW? Lewandowski zabrał głos

48-latek ma obecnie serię trzech porażek z rzędu. Najbardziej dotkliwa była ostatnia - zmierzył się z kolegą po fachu, również byłym strongmanem, Eddiem Hallem. I choć eksperci podkreślali, że ma nad nim sporą przewagę doświadczenia oraz umiejętności w MMA, to "Pudzian" nie był nawet bliski odniesienia zwycięstwa. Brytyjczyk pokonał go przez nokaut w pierwszej rundzie. Walka, która miała miejsce w kwietniu 2025 roku, potrwała tylko 30 sekund.

Od tamtego czasu niewiele mówiło się o kolejnych planach Pudzianowskiego. Ze względu na jego wiek, kibice na pewno mogli zastanawiać się, czy były strongman nie przejdzie na sportową emeryturę. Jego temat poruszył "Kanał Sportowy" w rozmowie z Martinem Lewandowskim. Współwłaściciel KSW wziął udział w formacie wideo "Szybkie Strzały" i usłyszał kwestię: "Mariusz Pudzianowski mnie zawiódł. Trudno mi wyobrazić sobie dalszą współpracę". Okazało się, że się z nią nie zgadza.

- Zawiódł mnie, ale nietrudno mi sobie wyobrazić dalszą współpracę - odparł Lewandowski. Wygląda zatem na to, że KSW będzie otwarte na negocjacje z Mariuszem Pudzianowskim. Pytanie tylko, czy sam zainteresowany będzie chciał jeszcze pokazać się w MMA.

