Ależ wieści ws. Usyka! Takiej walki jeszcze nie stoczył. To byłaby sensacja

Kibice mają do wyboru wiele odsłon sportów walki - poza standardowym boksem czy walkami w formule MMA pojawiają się różne odmiany. Jedną z nich są walki na gołe pięści. W Polsce taką formułę promuje federacja Gromda czy Wotore. - Zawodnicy wiedzą, na co się piszą. Mogę zapewnić, że są ubezpieczeni, a na miejscu będzie profesjonalna opieka medyczna. Nikt nikogo nie zmusza, żeby się u nas bił - mówił w 2020 r. Michał Waleszczyński, organizator gali Wotore, w rozmowie ze Sport.pl. Czy w takiej formule zobaczymy Ołeksandra Usyka, niekwestionowanego mistrza świata w boksie?

Usyk wystąpi w amerykańskiej Gromdzie lub Wotore? "Jest jednym z priorytetów"

Czy możemy zobaczyć Usyka w organizacji, w której odbywają się walki na gołe pięści? Taki scenariusz zapowiedział David Tetro, dyrektor generalny amerykańskiej organizacji Bare Knuckle, która jest odpowiednikiem polskiej Gromdy.

- Dobrze znam Egisa Klimasa, menedżera Usyka. Rozmawialiśmy już z nim. Ołeksandr jest jednym z naszych priorytetów. Negocjacje trwają, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Jeśli uda nam się pomóc mu w tej zmianie, to otworzy to nowe możliwości - powiedział Tetro, cytowany przez portal sport.ua.

Wśród kluczowych postaci organizacji Bare Knuckle Fighting Championship jest David Feldman (były zawodowy pięściarz) czy Conor McGregor (aktualny zawodnik UFC). McGregor wszedł do organizacji jako jej współwłaściciel.

Wśród byłych zawodników MMA, którzy znaleźli się w organizacji Bare Knuckle FC i walczyli na gołe pięści, znajdują się m.in. Jason Knight, Thiago Alves, Artiom Łobow, Charles Bennett, John Dodson, Ben Rothwell czy Mike Perry. Część z nich ma za sobą występy w organizacji UFC.

Ostatnie lata kariery przed Usykiem. Takie są jego dalsze plany

Ostatnia walka Usyka miała miejsce w lipcu br., kiedy to pokonał Anglika Daniela Duboisa i znów został niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej. - Będę walczył, dopóki będę miał 41 lat. Potem zbuduje sportową akademię - zapowiedział Usyk w jednym z wywiadów. Przed Usykiem zostały zatem trzy lata zawodowych walk. Niewykluczone, że kolejnym rywalem Usyka będzie Joseph Parker z Nowej Zelandii. To ma oczywiście związek z obowiązkową obroną pasów mistrzowskich.

W tle pojawia się pomysł z występem Usyka w formule MMA, gdzie jego rywalem byłby Jake Paul, YouTuber i znany celebryta, który ostatnio pokonał legendarnego Mike'a Tysona na punkty. Do walki Usyka z Paulem mogłoby dojść w przyszłym roku.

- Jeśli chodzi o Jake'a, nie rozmawiamy o boksie. Gdybyśmy stoczyli prawdziwą walkę w ringu, to moglibyśmy trafić do więzienia za morderstwo. To niemożliwe. Ołeksandr by się na to nie zgodził. A Jake był zapaśnikiem w dzieciństwie, ma pewne umiejętności grapplingowe. Myślę, że walka w MMA to jedyny logiczny format takiej rywalizacji - opowiadał Egis Klimas, menedżer Usyka.