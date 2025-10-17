Usyk pójdzie śladami Kliczki? Mówi tak, że jaśniej się nie da

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w XXI wieku. Ukrainiec pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Mało tego, wcześniej dwukrotnie wygrał z Tysonem Furym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala. Nie zostało mu przecież wiele walk i już niedługo zapewne przejdzie na sportową emeryturę.
Były mistrz świata wagi junior ciężkiej, Tony Bellew wyznał niedawno, że po zakończeniu kariery Usyk chce pomóc rodakom. "Chce wspierać Ukrainę, zostać trenerem i dołączyć do sztabu boksu amatorskiego. Kiedy z nim rozmawiałem, Usyk powiedział, że planuje stoczyć jeszcze dwie walki - jedną ma już za sobą i drugą stoczy w najbliższej przyszłości. Jest niesamowity w tym, co robi. Wciąż nie wiadomo jednak, jaką drogę obierze" - przekazał, cytowany przez portal sport.ua.
Usyk zaznaczył, że nie zamierza iść śladami Witalija Kliczko i zostać politykiem. - Co bym miał tam robić, dlaczego właściwie miałbym chcieć? Jak moje wpływy mogłyby mi pomóc, gdybym został politykiem albo burmistrzem? - pytał retorycznie. - Jakiś starszy pan by mnie spotkał i powiedział: Synu, kibicowałem ci, a teraz masz kłopoty - przekazał w rozmowie z Novosti Live, cytowany przez sports.ru.
Ukrainiec postawił sprawę jasno. - Po co miałbym to robić, skoro to nigdy nie był mój cel, nie mam nawet dyplomu prawniczego. Tylko ci, którzy chcą kraść, powinni iść w tym kierunku - tłumaczył. - Nie chcę kraść. Mam dyplom, dzięki Bogu. Zasłużyłem na niego, chcę go zachować i pomnożyć gdzie indziej - podsumował. 38-latek uzyskał w marcu stopień Doktora Filozofii w dziedzinie prawa.
Federacja WBO zadeklarowała niedawno, że kolejnym rywalem Usyka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie. To starcie odbędzie się 25 grudnia. Jak się okazuje, kolejnym pretendentem do tytułu organizacji IBF może być... Daniel Dubois, który dwukrotnie poległ już z Ukraińcem. Ten zmierzy się o miano z Frankiem Sanchez.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!