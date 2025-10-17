Usyk pójdzie śladami Kliczki? Mówi tak, że jaśniej się nie da

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w XXI wieku. Ukrainiec pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Mało tego, wcześniej dwukrotnie wygrał z Tysonem Furym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala. Nie zostało mu przecież wiele walk i już niedługo zapewne przejdzie na sportową emeryturę.

Usyk zdradził, czy zostanie politykiem. Wymowne słowa

Były mistrz świata wagi junior ciężkiej, Tony Bellew wyznał niedawno, że po zakończeniu kariery Usyk chce pomóc rodakom. "Chce wspierać Ukrainę, zostać trenerem i dołączyć do sztabu boksu amatorskiego. Kiedy z nim rozmawiałem, Usyk powiedział, że planuje stoczyć jeszcze dwie walki - jedną ma już za sobą i drugą stoczy w najbliższej przyszłości. Jest niesamowity w tym, co robi. Wciąż nie wiadomo jednak, jaką drogę obierze" - przekazał, cytowany przez portal sport.ua.

Usyk zaznaczył, że nie zamierza iść śladami Witalija Kliczko i zostać politykiem. - Co bym miał tam robić, dlaczego właściwie miałbym chcieć? Jak moje wpływy mogłyby mi pomóc, gdybym został politykiem albo burmistrzem? - pytał retorycznie. - Jakiś starszy pan by mnie spotkał i powiedział: Synu, kibicowałem ci, a teraz masz kłopoty - przekazał w rozmowie z Novosti Live, cytowany przez sports.ru.

Ukrainiec postawił sprawę jasno. - Po co miałbym to robić, skoro to nigdy nie był mój cel, nie mam nawet dyplomu prawniczego. Tylko ci, którzy chcą kraść, powinni iść w tym kierunku - tłumaczył. - Nie chcę kraść. Mam dyplom, dzięki Bogu. Zasłużyłem na niego, chcę go zachować i pomnożyć gdzie indziej - podsumował. 38-latek uzyskał w marcu stopień Doktora Filozofii w dziedzinie prawa.

Federacja WBO zadeklarowała niedawno, że kolejnym rywalem Usyka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie. To starcie odbędzie się 25 grudnia. Jak się okazuje, kolejnym pretendentem do tytułu organizacji IBF może być... Daniel Dubois, który dwukrotnie poległ już z Ukraińcem. Ten zmierzy się o miano z Frankiem Sanchez.