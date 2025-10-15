Rosyjska mistrzyni zdyskwalifikowana. Oto co znaleziono w jej organizmie

Irina Ołogonowa może się pochwalić sporymi osiągnięciami sportowymi. Jak dotąd trzykrotnie sięgnęła po srebro mistrzostw świata (Budapeszt - 2016, Las Vegas - 2015, Taszkent - 2014) oraz po trzy medale mistrzostw Europy (złoto - Ryga, 2016, srebro - Kaspijsk, 2018, brąz - Vantaa, 2014).

Rosyjska zapaśniczka zdyskwalifikowana. Oto co znaleziono w jej organizmie

Jak się właśnie okazało, Wydział Antydopingowy Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS ADD) potwierdził, że rosyjska zapaśniczka naruszyła przepisy antydopingowe (ADRV) poprzez użycie "substancji zabronionej" i nałożył na nią karę osiemnastomiesięcznego zakazu startów.

Portal ita.sport przekazał, że po zbadaniu dowodów próbka pobrana Ołogonowej 8 listopada 2014 roku, podczas Pucharu Narodów Europy w Moskwie, zawierała tuaminoheptan. Tym samym została ona zdyskwalifikowana od 24 kwietnia 2024 roku do 23 października 2025 roku. Mało tego, odniesione przez nią wyniki w dniach 8 listopada 2014 - 8 listopada 2015 zostały anulowane. Pozbawiona zostanie zatem swoich kilku medali.

Dziennikarze wyjaśnili, że po przeprowadzeniu procesu "zarządzania wynikami" przez ITA, sprawa została przekazana do CAS ADD w celu "rozstrzygnięcia". Organizacja po rozpatrzeniu wszystkich dowodów stwierdziła, że zawodniczka naruszyła przepisy antydopingowe. Ma jednak jeszcze szansę na złożenie odwołanie od tej decyzji. ITA podjęła za to decyzję o niekomentowaniu sprawy.

Trudno powiedzieć, co słychać u samej zawodniczki, gdyż ostatni post w mediach społecznościowych zamieściła w czerwcu. Od tamtej pory na próżno szukać jakiegokolwiek sygnału.