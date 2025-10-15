Powrót na stronę główną
Rosyjska mistrzyni zdyskwalifikowana. Oto co znaleziono w jej organizmie
Irina Ołogonowa była w pewnym momencie niezwykle utalentowaną rosyjską zapaśniczką. Nie dość, że wygrywała kolejne walki, to sięgała po liczne trofea. Jak się właśnie okazało, Wydział Antydopingowy Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS ADD) potwierdził, że naruszyła ona przepisy antydopingowe (ADRV) i wskutek tego została zawieszona.
Irina Ołogonowa może się pochwalić sporymi osiągnięciami sportowymi. Jak dotąd trzykrotnie sięgnęła po srebro mistrzostw świata (Budapeszt - 2016, Las Vegas - 2015, Taszkent - 2014) oraz po trzy medale mistrzostw Europy (złoto - Ryga, 2016, srebro - Kaspijsk, 2018, brąz - Vantaa, 2014).

Rosyjska zapaśniczka zdyskwalifikowana. Oto co znaleziono w jej organizmie

Jak się właśnie okazało, Wydział Antydopingowy Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS ADD) potwierdził, że rosyjska zapaśniczka naruszyła przepisy antydopingowe (ADRV) poprzez użycie "substancji zabronionej" i nałożył na nią karę osiemnastomiesięcznego zakazu startów. 

Portal ita.sport przekazał, że po zbadaniu dowodów próbka pobrana Ołogonowej 8 listopada 2014 roku, podczas Pucharu Narodów Europy w Moskwie, zawierała tuaminoheptan. Tym samym została ona zdyskwalifikowana od 24 kwietnia 2024 roku do 23 października 2025 roku. Mało tego, odniesione przez nią wyniki w dniach 8 listopada 2014 - 8 listopada 2015 zostały anulowane. Pozbawiona zostanie zatem swoich kilku medali. 

Dziennikarze wyjaśnili, że po przeprowadzeniu procesu "zarządzania wynikami" przez ITA, sprawa została przekazana do CAS ADD w celu "rozstrzygnięcia". Organizacja po rozpatrzeniu wszystkich dowodów stwierdziła, że zawodniczka naruszyła przepisy antydopingowe. Ma jednak jeszcze szansę na złożenie odwołanie od tej decyzji. ITA podjęła za to decyzję o niekomentowaniu sprawy.

Trudno powiedzieć, co słychać u samej zawodniczki, gdyż ostatni post w mediach społecznościowych zamieściła w czerwcu. Od tamtej pory na próżno szukać jakiegokolwiek sygnału.

