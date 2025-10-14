Błachowicz wróci w tym roku! Rywal notuje nokaut za nokautem

Wielu zastanawiało się, co dalej z karierą Jana Błachowicza. Nasz były mistrz UFC powrócił w marcu do akcji po poważnych kłopotach zdrowotnych i operacjach obu barków. Stoczył wyrównany bój z Carlosem Ulbergiem (13-1), ale sędziowie jednogłośnie wskazali na triumf Nowozelandczyka. Był to poważny cios w ewentualne plany mistrzowskie 42-letniego już Polaka. Przy czym nie było wątpliwości, że ogólnie jeszcze go w oktagonie zobaczymy, bo o żadnym końcu kariery nie było mowy.

Można było się za to spodziewać, że renoma następnego rywala dla naszego reprezentanta będzie mniejsza niż w ostatnich latach. Porażka z Ulbergiem była drugą z rzędu (po przegranej niejednogłośną decyzją z Alexem Pereirą w lipcu 2023 roku). Wśród potencjalnych rywali Polaka początkowo wymieniano tureckiego Szwajcara Volkana Oezdemira (20-8), ale UFC poszło jednak w innym kierunku.

Mówiono o tym już kilka tygodni temu, a teraz potwierdziło się oficjalnie. Na gali UFC 323, która odbędzie się 6 grudnia Błachowicz zmierzy się z Bogdanem Guskovem (18-3). To 33-letni reprezentant Uzbekistanu, zajmujący 11. miejsce w rankingu wagi półciężkiej. Przygodę z UFC zaczął od wpadki i porażki w I rundzie przed poddanie ze wspomnianym Oezdemirem. Jednak od tamtego czasu wygrał cztery walki z rzędu, wszystkie przed czasem, stopniowo wspinając się w hierarchii. W lipcu tego roku brutalnie znokautował w I rundzie prorosyjskiego Ukraińca Nikitę Kryłowa, odnosząc największy triumf w karierze.

Błachowicz chce zatrzymać młodszego, głodnego wilka

Błachowicz dawno nie toczył walki z rywalem tak mało obytym w ścisłej czołówce wagi półciężkiej. Nie licząc byłych lub wówczas obecnych mistrzów wagi średniej Alexa Pereiry i Israela Adesanyi (bo oni akurat umiejętnościami prezentowali najwyższy światowy poziom), trzeba by cofnąć się najpewniej do listopada 2019 roku, gdy Polak walczył z Jacare Souzą (swego czasu czołówka wagi średniej, ale wówczas już w schyłkowej fazie kariery).

Jeśli nasz reprezentant marzy jeszcze o ostatnich dużych walkach, musi efektownie pokonać Guskova. Łatwe to nie będzie, bo Uzbek jest znacznie młodszy, głodny sukcesów i ma czym przyłożyć (15 z 18 zwycięstw to nokauty). Zwycięstwo z nr 4 rankingu UFC dałoby mu bilet do największych walk wagi półciężkiej. Pamiętajmy jednak, że Błachowicz nawet po prawie dwuletniej przerwie i licznych kontuzjach nie dał się zdominować również znacznie młodszemu, niezwykle groźnemu Ulbergowi. Guskov też nie mierzył się jeszcze z nikim choćby będącym umiejętnościami blisko rywali, z jakimi walczył Polak. Szanse zatem są. Zdecyduje najpewniej głód sukcesu i dyspozycja dnia.