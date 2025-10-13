Nie mieli litości dla Gamrota. Tak go podsumowali. To może zaboleć

Mateusz Gamrot do UFC trafił pod koniec 2020 roku, niedługo po tym, jak udało mu się podbić KSW. Szybko stał się cenionym zawodnikiem, należącym do szerokiej czołówki wagi lekkiej. Marzenia Polaka sięgają dalej - chce zostać mistrzem najsłynniejszej organizacji MMA na świecie. Ostatnie porażki, w tym ta z Oliveirą, mogą być jednak dla niego sporym ciosem.

Gamrot brutalnie podsumowany. Nie dał rady

Walka Polaka z Charlesem Oliveirą, byłym mistrzem UFC wagi lekkiej, wcale nie była w planach UFC. Gamrot otrzymał jednak taką szansę, kiedy z pojedynku wycofał się Rafael Fiziev. Nasz fighter nie miał dużo czasu na przygotowania, ale zdecydował się odpowiedzieć "tak" na propozycję Dany White'a i wyjść do klatki ze słynnym Brazylijczykiem. Nie udało mu się jednak zachwycić kibiców.

Oto co o Polaku oraz jego walce z Oliveirą pisze portal "sport.ua": "Polak jest aktywnym i wytrwałym fighterem. Zazwyczaj wyprowadza uderzenia, a potem rusza na przeciwnika. Jednakże, nie nokautuje. Nie jest elitarny w stójce. Ale mógł spróbować dopaść Charlesa. Biorąc pod uwagę wspomnianą aktywność, której ma tyle samo w zapasach, co w stójce. Jeśli nie więcej. Ale nic u niego nie działało. Po prostu" - czytamy na ukraińskiej stronie.

"Sport.ua" podkreśla też, że obecnie trudno spekulować, żeby Polak wspiął się na szczyt UFC. "Gamrot będzie musiał dalej próbować. Wciąż nie dostanie decydujących walk - o tytuł. Ta porażka pokazała, że jego agresja oraz siła mogą zostać zneutralizowane, jeśli masz umiejętności. I tak zwane udziały Mateusza w UFC zdecydowanie spadły po tej walce. I to łagodnie mówiąc" - podsumowują Ukraińcy.