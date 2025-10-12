To się naprawdę wydarzyło! Internet zapłonął po walce Wacha. "Popłakałem się"

W minioną sobotę odbyła się gala Prime 14 na której zawalczył m.in. Mariusz Wach. Miał on aż trzech rywali, prawdziwych freakfighterów - Tomka Olejnika, "Super Mario" i "Wampirka", który wszedł do oktagonu po raz pierwszy.

Mariusz Wach zawalczył z trzema freak fighterami na gali Prime MMA 14

To, co się działo w tej walce, było wyszydzane nawet przez komentatorów, którzy próbowali porównać ten pojedynek do starcia Wacha z Kliczką. Trzech muszkieterów od początku ambitnie ruszyło na byłego pięściarza. Najaktywniejszy był "Super Mario", który nie bał się, wchodził w wymiany i naprawdę walczył. Nawet próbował uderzeń z wyskoku, by sięgnąć kilkanaście centymetrów wyższego rywala. Tomek Olejnik kładł się na deskach bez ciosu, kiedy tylko Wach zdążył się zamachnąć, a "Wampirek" był gdzieś z tyłu i unikał zwarcia.

Wach był przyklejony do siatki oktagonu, ale nic nie robił sobie z nacierających rywali. Nastawił celownik i jako pierwszego pozbył się najaktywniejszego rywala - "Super Mario", który padł po ciosie i został wyprowadzony z oktagonu. Pozostało dwóch rywali, z którymi pięściarz zaczął się bawić. Nie wkładał w uderzenia całej swojej siły, a i tak Olejnik padł po jednym ciosie i nie był w stanie kontynuować rywalizacji. "Wampirka" uratował gong po wcześniejszym nokdaunie.

Wiele osób pewnie zastanawiało się, czy "Wampirek" wyjdzie do drugiej rundy i stanie oko w oko z Mariuszem Wachem. Freak fighter pokazał, że odwagi mu nie brakuje i ostatecznie zmierzył się z wyższym, cięższym i bardziej doświadczonym oponentem. Były pięściarz był spokojny i oszczędził swojego rywala, który szybko padł na deski i już się nie podniósł.

Wymowne reakcje po tej walce

Po tej walce nie mogło być innych reakcji widzów, jak emotki "XD", albo płaczące ze śmiechu emoji. Tak też się stało. "XD nie no to jest najzabawniejsza rzecz od bardzo dawna w tym biznesie. Popłakałem się" - napisał jeden z użytkowników serwisu x.com.

Nawet sama federacja się śmieje z tego, co się działo w walce Mariusza Wacha. "Piękny to był pojedynek. Nie zapomnę go nigdy XD" - czytamy we wpisie Prime Show MMA.

Najwięcej reakcji zebrała akcja, kiedy do końca pierwszej rundy zostało około 50 sekund. Kiedy "Super Mario" leżał na deskach, Wach podszedł do "Wampirka" i kopnął go frontem. Nie było to mocne uderzenie, ale cofający się rywal potknął się... o leżącego kolegę z drużyny. Z drugiej strony próbował go podejść Tomek Olejnik, ale stojący tyłem oponent kopnął go prosto w brzuch i ten padł na deski.

"Wach kopie jak koń Olejnika" - śmiał się jeden z internautów. Inny skwitował to po prostu pisząc "XD".

Jeden z komentatorów docenił, że Mariusz Wach "oszczędził" swoich oponentów. "Świetnie bawił się Mariusz i świetnie bawiłem się ja. Oszczędził dużo zdrowia chłopakom. Inny by się spiął i bił z pełnej. Wach sobie dotykał ich i to wystarczyło. Mistrzowskie zachowanie Mariusza Wacha" - czytamy.

Inny z drugiej strony stwierdził, że: "Mariusz Wach walczył w przeszłości z wielkimi nazwiskami świata boksu. Kliczko, Povetkin, Bakole, Whyte, Makhmudov, a ostatnio Moses Itauma. Obecnie zajmuje się właśnie tym" - napisał użytkownik "Seb Sternik", dołączając do tego nagranie z końcówki pierwszej rundy tego pojedynku.

"Najlepszy freak fight w historii, to było przezabawne. Mariusz starał się po prostu nie wyrządzić im zbyt wielkiej krzywdy. Pierwotnie było trzech facetów, ale jeden z nich został szybko znokautowany" - stwierdzono w komentarzu.

Za takie pojedynki widzowie kochają freak fighty. Kto wie, być może w przyszłości więcej takich walk będziemy oglądać. Później sam Wach sugerował, że w przyszłości chciałby "bardziej sportową" walkę.