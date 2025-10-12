Skandaliczne sceny z udziałem gwiazdy KSW! Bijatyka wymknęła się spod kontroli

W sobotni wieczór kibice mieszanych sztuk walki mieli kilka propozycji gal do obejrzenia. Zdecydowanie najciekawiej, z polskiej perspektywy, miało być na gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro, gdzie walczyła Karolina Kowalkiewicz i Mateusz Gamrot. Kowalkiewicz przegrała z Julią Polastri po TKO w trzeciej rundzie, a Gamrot został poddany duszeniem zza pleców w drugiej rundzie przez Charlesa Oliveirę. W Polsce odbywała się gala Prime MMA, podczas której np. Mariusz Wach (były mistrz WBC International w wadze ciężkiej) pokonał trzech przeciwników na raz.

Gwiazda KSW bierze udział w bijatyce. Co za obrazki z Niemiec

W niemieckim Ludwigsburgu odbywała się gala Smesh MMA. Jednym z zestawień w karcie walk było starcie między Niemcem Bislanem Tulszajewem a Albańczykiem Mario Selą. Tuż po zakończeniu tej walki doszło do bijatyki w klatce między sztabami obu zawodników. W tym zamieszaniu udział brał Muslim Tulszajew, zawodnik KSW walczący w wadze półśredniej. Najpewniej Tulszajew był częścią narożnika swojego brata.

Na razie nie wiadomo, czy Tulszajew doczeka się jakichś konsekwencji ze strony KSW. Niemiecki zawodnik czeczeńskiego pochodzenia zadebiutował w polskiej organizacji starciem z Konradem Rusińskim na XTB KSW Epic, pokonując Polaka po tzw. soccer kicku. We wrześniu br. Tulszajew pokonał Andrzeja Grzebyka przez TKO w pierwszej rundzie na gali XTB KSW 110.

Teraz wiele wskazuje na to, że kolejny pojedynek Tulszajewa w KSW będzie z Adrianem Bartosińskim, mistrzem kategorii półśredniej. Do tego pojedynku może dojść w grudniu tego roku. - Bziku, nie zasługujesz na walkę ze mną - stwierdził Tulszajew w rozmowach z dziennikarzami po walce z Grzebykiem. - Muszę siąść, pogadać z chłopakami, z drużyną, z wszystkimi, z którymi współpracuję, jakby to dla nas było, jakby to wyglądało i czy to możliwe - dodał Niemiec w programie Oktagon Live.

- Oglądaliśmy KSW, jak Mamed Chalidow i Michał Materla walczyli. Borys Mańkowski jeszcze był atletą w topie. KSW było marzeniem, które stało się celem i po tych wszystkich latach też tu jestem - mówił Tulszajew w rozmowie z oficjalną stroną KSW.