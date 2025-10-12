Zawodnicy UFC reagują na to, co się stało w walce Gamrota. "Kolejny"

Niestety Mateusz Gamrot nie dał rady pokonać Charlesa Oliveiry podczas gali UFC w Rio de Janeiro. Polak wskoczył w miejsce kontuzjowanego Rafaela Fizieva i palił się do tej walki, mimo iż miał niewiele czasu na przygotowania. Wszystko rozstrzygnęło się w drugiej rundzie. "Niestety Brazylijczyk poszedł w końcu po parter, a jak to zrobił, to znów znalazł się za plecami Polaka. Tym razem nie było zmiłuj. 'Do Bronx' rozciągnął Gamrota i zapiął duszenie zza pleców. Nasz reprezentant walczył ile sił, ale ostatecznie odklepał" - relacjonował Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl.

Reakcje po porażce Gamrota

Jak zauważył profil Home of Fight - to była pierwsza i jedyna porażka Mateusza Gamrota przez poddanie. Walka Oliveiry z Gamrotem odbyła się nad ranem i wielu kibiców, a także ekspertów "zarwało nockę", by obejrzeć i wspierać naszego zawodnika. Zaraz po walce posypały się komentarze i opinie.

Były zawodnik KSW Łukasz Jurkowski napisał w serwisie X: "Poza zasięgiem dziś Charles Oliveira. Ech! Gamer King bez zmian" - czytamy.

Z kolei dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski stwierdził, iż: "Niestety, ale Oliveira zdeklasował Gamrota. Nie da się tego inaczej ująć. Wielki szacunek dla Polaka, że to w ogóle wziął, ale niestety trzeba to w końcu przepuścić przez gardło. On nie będzie mistrzem UFC. To był raczej ostatni autobus do złota" - podkreślił.

"Dobra, w sumie wolę sprawdzenie się Gamera z Oliveira i zasłużoną porażkę niż jakiś zapychacz typu walka z Kleinem. Zobaczyliśmy różnice między "znakomity" a "jeden z najlepszych w historii tej kategorii wagowej". Teraz trudne tygodnie w relacjach z MMA" - stwierdził Damian Smyk z Kanału Sportowego.

Jego redakcyjny kolega - Maciej Turski podkreślił, iż: "Dziś ciężkie doświadczenie, trudny moment, ale taki jest sport i kto nie ryzykuje, przegrywa dwa razy. Dajcie wsparcie Mateuszowi jako rodacy i już" - zaapelował.

"Różnica klas, najbardziej dotkliwa, kompletna porażka Gamrota w oktagonie. Niestety" - napisał Tomasz 'TJ' Marciniak.

Zawodnicy UFC reagują na to, co stało się w walce Oliveiry z Gamrotem

Zawodnicy UFC również zareagowali na zwycięstwo Charlesa Oliveiry nad Mateuszem Gamrotem podczas gali UFC Rio. Wszystko w jednym miejscu zebrał profil MMA Crazy. Mistrz wagi koguciej w latach 2021-2023 Aljamain Sterling napisał: "O Kurczę!!!". Zawodnik wagi piórkowej Billy Quarantillo nazwał go "wielkim", a mistrz UFC w tej kategorii w latach 2017-2019 - Max Holloway wrzucił gif, na którym jest napis "kolejny".

Były mistrz wagi średniej Chris Weidman trochę bardziej się rozpisał i pogratulował Oliveirze "Wspaniale było zobaczyć, jak robi to w swoim ojczystym kraju, zwłaszcza po przegranej, którą poniósł" - czytamy. Z kolei Nazim Sadykhov, który występuje w wadze lekkiej, napisał: "aura".