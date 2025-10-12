Oto co zrobił rywal Gamrota tuż po walce. "Do diabła z tym"

"Gamrot na każdym kroku pokazywał, jak bardzo nakręcony jest na tę walkę. Motywacja zdecydowanie była po jego stronie. Oliveira to oczywiście były czempion. Absolutny arcymistrz walki w parterze, autor największej liczby poddań w historii UFC. Ma milion sposobów, by poddać rywala, zajść mu za plecy. Gamrot robił, co mógł, ale rywal był za szybki, za 'śliski'. Może niepotrzebnie Polak władował się w ten parter w pierwszej rundzie, w stójce dało się ustrzelić 'Do Bronxa'" - relacjonował na łamach Sport.pl Bartosz Królikowski.

Oliveira ze łzami w oczach po pokonaniu Gamrota

Oliveira i Gamrot robili wszystko, by dać jak najlepsze show. Brazylijczyk miał też ogromne wsparcie miejscowej publiczności w Rio de Janeiro. Znalazł sposób, by pokonać Polaka. Bardzo wiele znaczyło to zwycięstwo dla Oliveiry, który, na gorąco reagując po walce z "Gamerem", był już wzruszony. Nie odniósł się stricte do pojedynku, od razu zwrócił się do kibiców.

- Staram się powstrzymać łzy. To zwycięstwo było dla was, ludzie. Tu nie chodzi o pieniądze, sławę czy cokolwiek innego. Do diabła z tym, chodzi o Brazylię. Rio, dziękuję za tę magię. Udowodniłem, że "Do Bronx" nigdy się nie poddaje - powiedział w klatce, zwracając się do kibiców.

Schodząc do szatni, pozdrowił jeszcze wszystkich kibiców. - To jest Brazylia, moja rodzina! To jest Brazylia! To jest dla nas wszystkich. Bóg jest z nami. Zawsze ma wszystko pod kontrolą. Zrobiliśmy to ponownie. Kolejny finiszer. To dla was wszystkich! - rzucił rozemocjonowany Oliveira do kamery UFC.

Oliveira wskazał też, z kim chciałby stoczyć następną walkę. - Charles Oliveria i Max Holloway o pas "BMF". Zróbmy to! - powiedział. Publiczność w Rio domagała się tego samego, bo bardzo entuzjastycznie zareagowała na prośbę swojego bohatera. Pas "BMF", czyli "Baddest Motherf****r", to pas przyznawany za najbardziej widowiskową i brutalną postawę w oktagonie. Zgarnia go najbardziej waleczny i najtwardszy wojownik MMA.

Dla Oliveiry to było 36. zwycięstwo w zawodowym MMA, z czego 22. przez poddanie. W taki sposób zamknął walkę po raz 17. na gali UFC.