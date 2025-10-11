Jędrzejczyk ujawniła to tuż przed walką Gamrota. "Zobaczyłam innego Mateusza"

Mateusz Gamrot staje przed wielką szansą, jaką jest dla niego pojedynek z Charlesem Oliveirą podczas gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro. Jeśli pokona byłego mistrza słynnej federacji, wróci do czołówki kategorii lekkiej i zapewne będzie kandydatem do walki o tytuł.

Mateusz Gamrot zawalczy z Charlesem Oliveirą. Joanna Jędrzejczyk odsłania kulisy rozmów z UFC

Polski zawodnik oraz jego zespół już od kilku dni są w Brazylii, gdzie odbyły się ostatnie przygotowania przed hitowym starciem. Do Ameryki Południowej udała się również Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC w wadze słomkowej, doglądająca kariery 34-latka. I zabrała głos przed jego potyczką, ujawniając nieznane kulisy.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jakim zawodnikiem jest Oliveira i komu stawi czoła Mateusz w sobotę i to na ziemi Charlesa. Zdradzę wam troszeczkę sekretów z rozmowy włodarzy UFC z "Gamerem". Mówili, że Oliveira długo podejmował decyzję o tym, żeby to był Mateusz. Charles nie przygotowywał się na grapplera, a stójkowicza - wyznała w programie "Fightcast" w Polsacie Sport.

Jędrzejczyk nie ma wątpliwości, że poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Jednak Gamrot nie jest przerażony. - Mateusz stoi przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Ma w sobie tyle odwagi, by wprowadzić marzenia w życie - wyjaśniła.

Joanna Jędrzejczyk zdradza, jak zmienił się Mateusz Gamrot. "Jako zawodnik, ale i jako człowiek"

Następnie 38-latka ujawniła, jak ostatnie wydarzenia zmieniły Gamrota. W oczy rzuciła jej jedna rzecz. - Gdy przyleciałam do Rio, zobaczyłam innego Mateusza. Dojrzał przez ostatnie dwa tygodnie, od podjęcia decyzji o walce z Oliveirą. Dojrzał jako zawodnik, ale i jako człowiek, mężczyzna - powiedziała. - Często trudne decyzje, których wiele osób się boi, powodują, że nabieramy siły i energii, żeby zawalczyć o swoje marzenia - podsumowała.

Pojedynek Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego - najpewniej około godz. 3:00. Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących tego starcia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.