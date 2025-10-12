Powrót na stronę główną
Tyle zarobił Gamrot za walkę życia w UFC. Kwota robi wrażenie
Nie było szczęśliwego dla Polski zakończenia w walce Mateusza Gamrota (25-4) z Charlesem Oliveirą (36-11). Nasz reprezentant został zdominowany w parterze i poddany duszeniem zza pleców w II rundzie, ponosząc pierwszą w karierze porażkę przed czasem. Na otarcie łez Polak będzie mógł liczyć na całkiem sowitą wypłatę za wkroczenie do tak piekielnie trudnej walki ledwie trzy tygodnie przed nią.
Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot
fot. Screen: Polsat Sport

Dla Mateusza Gamrota walka z Oliveirą była zdecydowanie największa w karierze. Do Polaka jak nigdy wcześniej w UFC uśmiechnęło się szczęście, bo pierwotny rywal Brazylijczyka Rafael Fiziev wycofał się z pojedynku. Inni potencjalni przeciwnicy albo byli zajęci, albo odmówili wskoczenia do takiego pojedynku na zaledwie 3 tygodnie przed starciem. "Do Bronx" to za duża gwiazda w Brazylii, by tak po prostu odwołać walkę wieczoru w Rio de Janeiro z jego udziałem, więc UFC zgłosiło się do jedynego zawodnika z Top 10, który aż rwał się do tej walki.

Triumf z byłym mistrzem wagi lekkiej, na jego terenie, wskakując do walki na zastępstwo? Coś takiego włączyłoby Polaka do rozgrywki mistrzowskiej. Stawka była ogromna, a Gamrot przy absolutnie każdej okazji pokazywał swoje nakręcenie przed pojedynkiem. Dla niego to była też szansa, by finansowo wejść w UFC na wyższy poziom, bo w tym wypadku to renoma zawodnika dyktowała pensję.

Było to zresztą widać w tym przypadku. UFC nie ma w zwyczaju ujawniać zarobków swoich zawodników przed pojedynkiem. Natomiast eksperci z portalu nyfights.com oszacowali, ile za tę walkę dostanie Oliveira, a ile Polak. Ich zdaniem nasz reprezentant może liczyć na wynagrodzenie rzędu 150-175 tysięcy dolarów (ok. 550-642 tys. złotych). Oliveira z kolei jako były czempion i absolutna gwiazda w Brazylii dostać ma od 800 000 do nawet miliona dolarów. Obaj mogli też liczyć na bonus w wysokości 50 000 dolarów np. za występ wieczoru lub walkę wieczoru, jeśli oczywiście by na takowy zapracowali.

Cóż, jeden z nich bezsprzecznie zapracował, ale niestety nie był to Mateusz Gamrot. Charles Oliveira skutecznie spacyfikował zapędy dobrze radzącego sobie w stójce Polaka. Mimo że "Gamer" w parterze wiele potrafi, to nikt nie umie w nim więcej niż "Do Bronx". Brazylijczyk poddał naszego reprezentanta duszeniem zza pleców w II rundzie.

