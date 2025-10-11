Prime MMA 14. Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał walki [PRIME, WYNIKI]

Pomyślałby kto, że taki weteran jak Mariusz Wach, który na koncie ma 50 walk w boksie, a do tego kilka w kickboxingu i MMA, widział już w sportach walki wszystko. Jednak w Pruszkowie czeka go pojedynek, jakiego nawet jeszcze on nie toczył. Tym razem bowiem nie będzie miał jednego rywala, a aż trzech. "Wiking" zmierzy się w K-1 z dość nietypowym tercetem, złożonym z Super Mario, Tomasza Olejnika i Wampirka.

Wach z zupełną nowością, Murański z dziwnymi zasadami

Jeszcze nie tak dawno temu Jacek Murański i Krzysztof Ryta połączyli siły, by pokonać w walce 2 na 1 swego czasu czołowego polskiego kickboksera Dominika Zadorę. Nie udało im się, po czym wzajemnie się obwiniali o porażkę. Między byłymi przyjaciółmi wybuchł konflikt, który postanowili rozwiązać również walką. Nietypową, bo Murański będzie mógł używać m.in. łokci i obrotówek, a Ryta zawalczy w dużych rękawicach i nie będzie mógł uderzać rywala w korpus.

Na co dzień są parą. Dziś zawalczą tuż po sobie

Również co-main event oraz walka wieczoru zapowiadają się intrygująco. W tym pierwszym do akcji powróci Marianna Schreiber. Kontrowersyjna aktywistka i influencerka zaboksuje w małych rękawicach z Natalią Kowalczyk, znaną bardziej jako Natalia Magical. Za to walka wieczoru to starcie kickbokserskie w małych rękawicach. Mateusz "Dżaga" Ząbkowski to znany polski drag queen, a prywatnie przyjaciel piosenkarki Dody. Za to Piotr Korczakowski prywatnie jest obecnym partnerem... Marianny Schreiber. Będzie to zatem albo bardzo udany, albo niezwykle smutny wieczór w ich związku.

Karta walk i wyniki Prime MMA 14: