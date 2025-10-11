Powrót na stronę główną
Prime MMA 14. Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał walki [PRIME, WYNIKI]
Czas na galę Prime MMA 14! W sobotni wieczór z freak fightami pruszkowską publikę czeka nas aż dwanaście pojedynków różnej maści. Będzie MMA, będzie boks, będzie nawet starcie trzech rywali. Mariusz Wach weźmie udział w starciu, jakiego nawet taki weteran jak on jeszcze nie doświadczył. Do boju ruszą też choćby Jacek Murański i Marianna Schreiber, a w walce wieczoru Mariusz Ząbkowski zmierzy się z Piotrem Korczakowskim. Początek studia o 19:30, a pierwsza walka o 20:00!
Prime MMA 14
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=kR1VCgi9aco&t=8826s

Pomyślałby kto, że taki weteran jak Mariusz Wach, który na koncie ma 50 walk w boksie, a do tego kilka w kickboxingu i MMA, widział już w sportach walki wszystko. Jednak w Pruszkowie czeka go pojedynek, jakiego nawet jeszcze on nie toczył. Tym razem bowiem nie będzie miał jednego rywala, a aż trzech. "Wiking" zmierzy się w K-1 z dość nietypowym tercetem, złożonym z Super Mario, Tomasza Olejnika i Wampirka. 

Wach z zupełną nowością, Murański z dziwnymi zasadami

Jeszcze nie tak dawno temu Jacek Murański i Krzysztof Ryta połączyli siły, by pokonać w walce 2 na 1 swego czasu czołowego polskiego kickboksera Dominika Zadorę. Nie udało im się, po czym wzajemnie się obwiniali o porażkę. Między byłymi przyjaciółmi wybuchł konflikt, który postanowili rozwiązać również walką. Nietypową, bo Murański będzie mógł używać m.in. łokci i obrotówek, a Ryta zawalczy w dużych rękawicach i nie będzie mógł uderzać rywala w korpus. 

Na co dzień są parą. Dziś zawalczą tuż po sobie

Również co-main event oraz walka wieczoru zapowiadają się intrygująco. W tym pierwszym do akcji powróci Marianna Schreiber. Kontrowersyjna aktywistka i influencerka zaboksuje w małych rękawicach z Natalią Kowalczyk, znaną bardziej jako Natalia Magical. Za to walka wieczoru to starcie kickbokserskie w małych rękawicach. Mateusz "Dżaga" Ząbkowski to znany polski drag queen, a prywatnie przyjaciel piosenkarki Dody. Za to Piotr Korczakowski prywatnie jest obecnym partnerem... Marianny Schreiber. Będzie to zatem albo bardzo udany, albo niezwykle smutny wieczór w ich związku. 

Karta walk i wyniki Prime MMA 14:

  • Mariusz "Dżaga" Ząbkowski vs Piotr Korczarowski (K-1, małe rękawice)
  • Natalia Magical vs Marianna Schreiber (Boks, małe rękawice)
  • Jacek "Muran" Murański vs Krzysztof "Żołnierz" Ryta (Boks, niestandardowe zasady)
  • Paweł "Dalton" Dalidowicz vs Michał "Bagietka" Gorzelańczyk (K-1, małe rękawice)
  • Mariusz Wach vs Super Mario & Tomasz Olejnik & Wampirek (K-1, małe rękawice)
  • Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki vs Dorian "Ali" Jach-Bluma (Boks, małe rękawice)
  • Sebastian "Ztrolowany" Nowak vs Adam "Broda" Rumiński (Boks, małe rękawice)
  • Gabriel "Arab" Al-Sulwi vs Patryk "Black Panther" Akinyeye (MMA)
  • Kacper Miklasz vs Łukasz Parobiec vs Marcin Siwy (Boks, małe rękawice)
  • Łukasz "Lukas" Bielon vs Grzegorz "Hellboy" Głuszcz (MMA)
  • Dawid "Skawian" Skawiańczyk vs Dominik Zadora (K-1, małe rękawice)
  • Finał Młócki (Boks, małe rękawice)

