Walka Gamrota już "rozstrzygnięta". Amerykanie wydali wyrok

Pierwotnie Charles Oliveira miał walczyć z Rafaelem Fizievem (13-4). Azerski zawodnik doznał jednak kontuzji. Na zastępstwo wybrano właśnie Mateusza Gamrota. Przed Polakiem niezwykle trudne zadanie. Nie dość, że walczy z 4. zawodnikiem rankingu UFC w wadze lekkiej, byłym mistrzem organizacji, to w dodatku jeszcze na jego terenie w Rio de Janeiro. "Gamer" jednak lubi wyzwania, a słowa amerykańskich ekspertów wskazują na to, że ma niemałe szanse na zwycięstwo.
Faworytem bukmacherów jest Brazylijczyk, ale w oczach ekspertów znanej stacji ESPN to Gamrot wyjdzie zwycięsko z hitowego pojedynku w Rio de Janeiro.
Din Thomas, Anthony Smith i Ian Parker solidarnie wskazali, że Gamrot zwycięży. Zadecydować mogą w tym przypadku jego umiejętności zapaśnicze. Ważną rzecz zauważył Smith.
- Gamrot pokonał Armana Carukjana, z którym Oliveira przegrał. To pokazuje różnicę w stylach. Oliveira nigdy nie był zawodnikiem świetnie broniącym obaleń, a Gamrot ma kapitalne kontry zapaśnicze i umiejętność szybkiego powstawania z trudnych pozycji. Jeśli będzie w stanie regularnie sprowadzać walkę do parteru, powinien wygrać z góry. W stójce Oliveira jest groźniejszy, ale w parterze przewaga może być po stronie Polaka - podkreślił.
Eksperci jasno podkreślają, że zapasy ze strony Gamrota mogą wybić Brazylijczyka całkowicie z rytmu. Parker wrócił również do ostatniej walki Oliveiry. Przypomina, że w stójce były mistrz UFC przewyższa Polaka, ale nie wiemy, jak będzie reagować jego szczęka po ostatnim nokaucie, który zafundował mu Ilia Topuria.
Gamrot stoi zatem przed wielką szansą. W przypadku zwycięstwa jego pozycja w UFC uległaby wzmocnieniu. W końcu nieczęsto zawodnicy wygrywają swoje walki bez pełnego obozu przygotowawczego.
Walka Gamrota z Oliveirą została zakontraktowana na pięć rund. Obaj panowie powinni rozpocząć pojedynek około godz. 3:00 w nocy polskiego czasu z soboty na poniedziałek.
