Walka Gamrota już "rozstrzygnięta". Amerykanie wydali wyrok

Pierwotnie Charles Oliveira miał walczyć z Rafaelem Fizievem (13-4). Azerski zawodnik doznał jednak kontuzji. Na zastępstwo wybrano właśnie Mateusza Gamrota. Przed Polakiem niezwykle trudne zadanie. Nie dość, że walczy z 4. zawodnikiem rankingu UFC w wadze lekkiej, byłym mistrzem organizacji, to w dodatku jeszcze na jego terenie w Rio de Janeiro. "Gamer" jednak lubi wyzwania, a słowa amerykańskich ekspertów wskazują na to, że ma niemałe szanse na zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czuję się jakbym miał 25 lat". Gamrot głodny sukcesów

Gamrot zaskoczy Oliveirę? Oto co mówią Amerykanie

Faworytem bukmacherów jest Brazylijczyk, ale w oczach ekspertów znanej stacji ESPN to Gamrot wyjdzie zwycięsko z hitowego pojedynku w Rio de Janeiro.

Din Thomas, Anthony Smith i Ian Parker solidarnie wskazali, że Gamrot zwycięży. Zadecydować mogą w tym przypadku jego umiejętności zapaśnicze. Ważną rzecz zauważył Smith.

- Gamrot pokonał Armana Carukjana, z którym Oliveira przegrał. To pokazuje różnicę w stylach. Oliveira nigdy nie był zawodnikiem świetnie broniącym obaleń, a Gamrot ma kapitalne kontry zapaśnicze i umiejętność szybkiego powstawania z trudnych pozycji. Jeśli będzie w stanie regularnie sprowadzać walkę do parteru, powinien wygrać z góry. W stójce Oliveira jest groźniejszy, ale w parterze przewaga może być po stronie Polaka - podkreślił.

Wielka szansa dla Gamrota. To może się udać

Eksperci jasno podkreślają, że zapasy ze strony Gamrota mogą wybić Brazylijczyka całkowicie z rytmu. Parker wrócił również do ostatniej walki Oliveiry. Przypomina, że w stójce były mistrz UFC przewyższa Polaka, ale nie wiemy, jak będzie reagować jego szczęka po ostatnim nokaucie, który zafundował mu Ilia Topuria.

Gamrot stoi zatem przed wielką szansą. W przypadku zwycięstwa jego pozycja w UFC uległaby wzmocnieniu. W końcu nieczęsto zawodnicy wygrywają swoje walki bez pełnego obozu przygotowawczego.

Walka Gamrota z Oliveirą została zakontraktowana na pięć rund. Obaj panowie powinni rozpocząć pojedynek około godz. 3:00 w nocy polskiego czasu z soboty na poniedziałek.