UFC Rio. Gamrot - Oliveira. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Taka walka byłaby wtedy gdzieś wysoko ustawiona. Cieszyłbym się z niej bardzo, bo dużo fanów z Polski mogłoby dolecieć w końcu na moją galę. Walcząc w Stanach, jest to logistyczne i finansowe ograniczenie. (...) Wszystko powinno okazać się w najbliższych tygodniach - mówił w połowie czerwca Mateusz Gamrot w rozmowie ze Sport.pl. Wówczas nawiązał do możliwego zestawienia na wrześniowej gali w Paryżu z lokalnym bohaterem Benoitem Saint-Denisem. Ostatecznie do tej walki nie doszło, ale Polak nie musiał czekać długo, a pojawiła się jeszcze lepsza oferta. Ba, to oferta życia! "Najważniejsza walka w historii polskiego MMA" - tak mówił o niej wielokrotnie na X Hubert Pawlik ze Sport.pl, bo ta może mocno zbliżyć "Gamera" do pasa mistrzowskiego.
Już za kilka godzin Gamrot pojawi się w walce wieczoru na gali UFC w Rio de Janeiro. Jego rywalem będzie faworyt lokalnej publiczności Charles Oliveira. To były mistrz UFC. Pierwotnie Brazylijczyk miał stanąć w oktagonie z Rafaelem Fizievem, ale przeciwnik wycofał się z powodu kontuzji. Rozgorzała więc giełda nazwisk jego zastępców. Najbardziej o walkę starał się właśnie Gamrot. Zaczepiał Oliveirę w mediach społecznościowych, a ten, mimo że nie był zainteresowany starciem z Polakiem, bo prezentuje inny styl, niż ten, pod który się przygotowywał, to ostatecznie przyjął wyzwanie. - Mateusz Gamrot, z nim pójdziemy na wojnę. Reszta chciała tylko rozgłosu, gadali jakieś bzdury. Mateuszu, dziękuję ci za wzięcie tej walki. To będzie wielka bitwa, lew nadal jest głodny - mówił Brazylijczyk w mediach społecznościowych.
Kto zwycięży? Trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Teoretycznie przewagę, m.in. dzięki publiczności, może mieć Oliveira. "Ma najwięcej poddań w historii UFC (16), a i w stójce ma czym przyłożyć" - twierdził Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Dodatkowo Polak nie miał obozu. Mimo wszystko jest piekielnie zdeterminowany, by podbić Rio de Janeiro. W krótkim czasie zrobił wagę. Zdaje się również nie przejmować gwizdami i wrogością lokalnej publiczności, co pokazał już podczas treningu medialnego. Ba, ta negatywna aura od fanów Oliveiry wręcz go napędza i dodaje większej siły.
W czym Polak może mieć przewagę nad Oliveirą? Ano m.in. w tym, że podchodzi do walki po zwycięstwie nad Ludovitem Kleinem. W maju 2025 wygrał z nim na punkty po jednogłośnej decyzji sędziów. Było to jego ósme zwycięstwo w UFC na 11 walk. Z kolei Brazylijczyk przystąpi do tego starcia po bolesnym nokaucie od Ilii Topurii. Ta walka miała miejsce ledwie 3,5 miesiąca temu, więc nie wiadomo, w jakiej dokładnie formie będzie Brazylijczyk. Co warto podkreślić Gamrot nie będzie jedynym polskim akcentem na gali w Rio. W oktagonie pojawi się też Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska, a jej rywalką będzie Julia Polastri.
Walka Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Początek gali o godzinie 22:00 czasu polskiego. Starcie Polaka z Brazylijczykiem zostało zapisane na karcie głównej, a ta ma rozpocząć się o 1:00. Przewiduje się więc, że Gamrot i Oliveira wyjdą do klatki około godziny 3:00. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Polsat Sport 1. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go.
