UFC Rio. Gamrot - Oliveira. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Taka walka byłaby wtedy gdzieś wysoko ustawiona. Cieszyłbym się z niej bardzo, bo dużo fanów z Polski mogłoby dolecieć w końcu na moją galę. Walcząc w Stanach, jest to logistyczne i finansowe ograniczenie. (...) Wszystko powinno okazać się w najbliższych tygodniach - mówił w połowie czerwca Mateusz Gamrot w rozmowie ze Sport.pl. Wówczas nawiązał do możliwego zestawienia na wrześniowej gali w Paryżu z lokalnym bohaterem Benoitem Saint-Denisem. Ostatecznie do tej walki nie doszło, ale Polak nie musiał czekać długo, a pojawiła się jeszcze lepsza oferta. Ba, to oferta życia! "Najważniejsza walka w historii polskiego MMA" - tak mówił o niej wielokrotnie na X Hubert Pawlik ze Sport.pl, bo ta może mocno zbliżyć "Gamera" do pasa mistrzowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czuję się jakbym miał 25 lat". Gamrot głodny sukcesów

UFC Rio. Gamrot vs Oliveira. Polak przed wielką szansą!

Już za kilka godzin Gamrot pojawi się w walce wieczoru na gali UFC w Rio de Janeiro. Jego rywalem będzie faworyt lokalnej publiczności Charles Oliveira. To były mistrz UFC. Pierwotnie Brazylijczyk miał stanąć w oktagonie z Rafaelem Fizievem, ale przeciwnik wycofał się z powodu kontuzji. Rozgorzała więc giełda nazwisk jego zastępców. Najbardziej o walkę starał się właśnie Gamrot. Zaczepiał Oliveirę w mediach społecznościowych, a ten, mimo że nie był zainteresowany starciem z Polakiem, bo prezentuje inny styl, niż ten, pod który się przygotowywał, to ostatecznie przyjął wyzwanie. - Mateusz Gamrot, z nim pójdziemy na wojnę. Reszta chciała tylko rozgłosu, gadali jakieś bzdury. Mateuszu, dziękuję ci za wzięcie tej walki. To będzie wielka bitwa, lew nadal jest głodny - mówił Brazylijczyk w mediach społecznościowych.

Kto zwycięży? Trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Teoretycznie przewagę, m.in. dzięki publiczności, może mieć Oliveira. "Ma najwięcej poddań w historii UFC (16), a i w stójce ma czym przyłożyć" - twierdził Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Dodatkowo Polak nie miał obozu. Mimo wszystko jest piekielnie zdeterminowany, by podbić Rio de Janeiro. W krótkim czasie zrobił wagę. Zdaje się również nie przejmować gwizdami i wrogością lokalnej publiczności, co pokazał już podczas treningu medialnego. Ba, ta negatywna aura od fanów Oliveiry wręcz go napędza i dodaje większej siły.

W czym Polak może mieć przewagę nad Oliveirą? Ano m.in. w tym, że podchodzi do walki po zwycięstwie nad Ludovitem Kleinem. W maju 2025 wygrał z nim na punkty po jednogłośnej decyzji sędziów. Było to jego ósme zwycięstwo w UFC na 11 walk. Z kolei Brazylijczyk przystąpi do tego starcia po bolesnym nokaucie od Ilii Topurii. Ta walka miała miejsce ledwie 3,5 miesiąca temu, więc nie wiadomo, w jakiej dokładnie formie będzie Brazylijczyk. Co warto podkreślić Gamrot nie będzie jedynym polskim akcentem na gali w Rio. W oktagonie pojawi się też Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska, a jej rywalką będzie Julia Polastri.

Zobacz też: Stało się! Conor McGregor zaakceptował dyskwalifikację.

Mateusz Gamrot - Charles Oliveira. Walka UFC. Gdzie oglądać? O której?

Walka Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Początek gali o godzinie 22:00 czasu polskiego. Starcie Polaka z Brazylijczykiem zostało zapisane na karcie głównej, a ta ma rozpocząć się o 1:00. Przewiduje się więc, że Gamrot i Oliveira wyjdą do klatki około godziny 3:00. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Polsat Sport 1. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC w Rio:

Karta wstępna:

Saimon Oliveira vs Luan Lacerda

Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz

Valter Walker vs Mohammed Usman

Lucas Rocha vs Stewart Nicoll

Irina Alekseeva vs Beatriz Mesquita

Vitor Petrino vs Thomas Petersen

Jafel Filho vs Clayton Carpenter

Karta główna:

Lucas Almeida vs Michael Aswell

Ricardo Ramos vs Kaan Ofli

Jhonata Diniz vs Mario Pinto

Vicente Luque vs Joel Alvarez

Deiveson Figueiredo vs Montel Jackson

Walka wieczoru: