Wszystko jasne ws. przyszłości Usyka. Można się zdziwić

Ołeksandr Usyk to prawdopodobnie najlepszy pięściarz wagi ciężkiej w XXI wieku. Ukrainiec pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Mało tego, wcześniej dwukrotnie wygrał z Tysonem Furym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala. Jak się okazuje, po zakończeniu kariery ma już konkretny plan na siebie.

Były mistrz świata wyznał, co Usyk będzie robił po zakończeniu kariery. "Chce wspierać Ukrainę"

Były mistrz świata wagi junior ciężkiej, Tony Bellew wyznał, że Usyk chce pomóc rodakom. "Chce wspierać Ukrainę, zostać trenerem i dołączyć do sztabu boksu amatorskiego. Kiedy z nim rozmawiałem, Usyk powiedział, że planuje stoczyć jeszcze dwie walki - jedną ma już za sobą i drugą stoczy w najbliższej przyszłości. Jest niesamowity w tym, co robi. Wciąż nie wiadomo jednak, jaką drogę obierze" - przekazał, cytowany przez portal sport.ua.

Federacja WBO zadeklarowała niedawno, że kolejnym rywalem Usyka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Jak się okazuje, kolejnym pretendentem do tytułu organizacji IBF może być... Daniel Dubois, który dwukrotnie poległ już z Ukraińcem. Ten zmierzy się o miano z Frankiem Sanchez.

- Nie widzę obecnie nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - oznajmił legendarny Roy Jones Jr dla magazynu "The Ring". Mimo to wskazał zawodnika, który ma na to największe szanse. Chodzi o Josepha Parkera, który "ma niezbędne umiejętności bokserskie", "szybkie ręce" oraz "zdolność do manewrowania". Mairis Briedis uważa podobnie, że jedynym, z którym może przegrać, jest czas.

Nie ulega wątpliwości, że Usyk marzy za to o innym starciu. Nakisa Bidarian z MVP Promotions, czyli grupy promującej Jake'a Paula sądzi, że celem jest właśnie pojedynek z niezwykle popularnym youtuberem. - Usyk i jego zespół naprawdę chcą zorganizować tę walkę. To wspaniale, teraz musimy tylko znaleźć czas i miejsce - zdradził.

Dodał, że ten pojedynek może odbyć się w formule MMA. - Usyk wielokrotnie wyzywał Jake'a na walkę w MMA. Skontaktowali się z nami za kulisami, mówiąc, że chcą doprowadzić do tego pojedynku w 2026 roku - mówił Bidarian. Nie brakuje jednak głosów, które odradzają Ukraińcowi przejście do mieszanych sztuk walki.