Kibice wygwizdali Gamrota. O tym co zrobił będzie głośno

Dla "Gamera" starcie z Oliveirą to bez wątpienia walka życia. Brazylijczyk to były mistrz UFC wagi lekkiej i żywa legenda organizacji. Choć przegrał ostatnie starcie o pas z Ilią Topurią (17-0), to w rankingu dywizji do 70,3 kg zajmuje wysokie, czwarte miejsce. Oznacza to, że jeśli Gamrot zdoła go pokonać, to będzie jednym z głównych kandydatów do kolejnej walki o mistrzowski tytuł.

34-latka czeka bardzo trudne zadanie. Podobnie jak on, Oliveira jest mistrzem walki w parterze. Dodatkowo Polak miał mało czasu na przygotowania, gdyż zdecydował się na pojedynek w ostatnim momencie, jako zastępstwo za kontuzjowanego Rafaela Fizieva. Ponadto wydarzenie odbywa się w ojczyźnie jego rywala, który ma rzeszę oddanych fanów. Ci dali o sobie znać podczas otwartego treningu. Gdy Polak dopiero zbliżał się do maty, już towarzyszyła mu salwa gwizdów i buczenia. Fani z Brazylii starali się go zdeprymować jeszcze mocniej, kiedy pojawił się na podeście.

Ale najwyraźniej nie spodziewali się, że nic im z tego nie wyjdzie. Mało tego, Gamrot pod taką presją czuł się jak ryba w wodzie! Zachęcał ich do jeszcze głośniejszych gwizdów, wojowniczo uderzał się w klatkę piersiową i napinał mięśnie. Jeżeli Brazylijczycy myśleli, że swoim "powitaniem" zdeprymują Polaka, to osiągnęli zupełnie inny efekt.

Z kolei polscy fani są pod wrażeniem zachowania "Gamera". "On w tym Rio będzie się nad matą unosił, to będzie piękna noc". "On się tam czuje jak ryba w wodzie". "Gra grubo, kiedy jak nie teraz, podoba mi się ten niegrzeczny Gamer". "Ale energia i motywacja - oby tylko nie było powtórki z Darka [przegranej walki z Beneil Dariushem - dop. red.] (przeładowanie przed) i będzie elegancko" - można przeczytać w komentarzach pod postem dziennikarza TVP Sport Patryka Prokulskiego, który zamieścił fragment treningu medialnego Polaka.

Gala w Rio de Janeiro z udziałem Mateusza Gamrota i Charlesa Oliveiry rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:00 polskiego czasu. Główni bohaterowie wydarzenia powinni pojawić się w oktagonie około godziny 3:30.