Stało się! Conor McGregor zaakceptował dyskwalifikację

Zapewne niewielu fanów UFC umieściłoby "Notoriousa" na pierwszym miejscu rankingu najlepszych wojowników w historii tej organizacji. Ale w kategorii najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych postaci Irlandczyk bije całą resztę na głowę. Nic więc dziwnego, że chociaż ostatni raz do klatki wyszedł w lipcu 2021 roku (przegrał przed czasem z Dustinem Poirierem), to fani wciąż czekają na jego powrót. On sam podsyca te nadzieje, gdyż regularnie zapowiada, że jeszcze kiedyś zawalczy.

McGregor otrzymał półtora roku zawieszenia, by wystąpić przed Trumpem?

Wiadomo jednak, że na pewno nie stanie się to w 2025 roku. Odpowiedzialna za kontrole antydopingowe w UFC Combat Sports Anti-Doping ogłosiła, że McGregor otrzymał zawieszenie na 18 miesięcy. Jego powodem jest opuszczenie trzech kontroli antydopingowych w 2024 roku, które miały miejsce 13 czerwca, 19 września i 20 września.

Normalna kara za tego rodzaju przewinienie wynosi 24 miesiące. CSAD postanowił ją skrócić Irlandczykowi do 18 miesięcy. Jak czytamy w oświadczeniu: "Chociaż McGregor nie stawił się na testy w tych terminach, CSAD zauważył, że dochodzi do siebie po kontuzji i nie przygotowywał się do nadchodzącej walki w czasie, gdy trzy razy opuszczono testy. McGregor w pełni współpracował z CSAD w trakcie śledztwa, przyjął odpowiedzialność i dostarczył szczegóły powodów, które zdaniem CSAD przyczyniły się do opuszczenia testów".

Tyle mówi nam oficjalne oświadczenie. Ale co ta kara oznacza w praktyce? Ano to, że McGregor będzie mógł ponownie startować od 20 marca 2026 roku, gdyż okres jego dyskwalifikacji liczony jest od 20 września 2024 roku, czyli daty niestawienia się na ostatnim badaniu.

Być może takie skrócenie kary jest nieprzypadkowe. W lipcu tego roku świat obiegły wieści, że Donald Trump wyraził chęć zorganizowania gali UFC w... Białym Domu. Niedawno prezydent USA, występował na pokładzie lotniskowca w Norfolk w Wirginii, gdzie ogłosił, że dokładną datą gali będzie 14 czerwca. Tak się składa, że akurat tego dnia za rok wypadają też okrągłe 80. urodziny Trumpa. Być może więc McGregor dzięki skróceniu zawieszenia stanie się jedną z głównych atrakcji tej imprezy.