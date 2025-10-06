Ołeksandr Usyk pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Wielu ekspertów uważa, że nikt nie jest w stanie obecnie go pokonać. Legendarny David Haye wskazał jednak na Mosesa Itaumę jakoby na tego, który ma największe szanse. - Wszyscy inni próbowali i ponieśli porażkę, a on jest młody, szybki, głodny walki i wydaje się mieć silne ręce - wyznał. Inaczej sądzi legendarny Roy Jones.

Roy Jones wskazał najlepszego boksera na świecie. Nie chodzi o Usyka

- Nie widzę obecnie nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - oznajmił dla magazynu "The Ring". Mimo to wskazał zawodnika, który ma na to największe szanse. Chodzi o Josepha Parkera, który "ma niezbędne umiejętności bokserskie", "szybkie ręce" oraz "zdolność do manewrowania". Mairis Briedis uważa podobnie, że jedynym, z którym może przegrać, jest czas.

Roy Jones Jr docenia Ukraińca, natomiast nie uważa, że jest on najlepszym zawodnikiem bez podziału na kategorie wagowe. - Terence Crawford zaszedł dalej - przyznał, cytowany przez sport.ua. Bokserzy w niższych kategoriach wagowych są bardziej techniczni niż ci z wyższych. Crawford jest jeszcze bardziej utalentowany - zaczynał jako zawodnik wagi lekkiej, a teraz jest niekwestionowanym superśrednim - dodał.

Nie zmieniło się zatem jego zdanie, gdyż jakiś czas temu mówił podobnie. - W rankingu najlepszych bokserów świata liderem jest Terence Crawforda, Usyk jest drugi. Można by jednak powiedzieć, że są ex aequo na pierwszej lokacie, obaj to zawodnicy bardzo wysokiej klasy - skwitował dla Titan Play.

Crawford to były mistrz świata wszystkich czterech najważniejszych federacji wagi lekkopółśredniej WBC, WBO, IBF i WBA. Dodatkowo sięgał po tytuły mistrzowskie WBA i WBO Interim junior średniej. Obecnie jest mistrzem federacji WBC, IBF oraz WBO w wadze super średniej.

Federacja WBO zadeklarowała niedawno, że kolejnym rywalem Ołeksandra Usyka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Mimo to wydaje się, że dojdzie do pojedynku Ukraińca z Jakiem Paulem. - Usyk i jego zespół naprawdę chcą zorganizować tę walkę. To wspaniale, teraz musimy tylko znaleźć czas i miejsce - zdradził Nakisa Bidarian z MVP Promotions, czyli grupy promującej youtubera.