Messi zmieni dyscyplinę? To byłby hit! "Mógłby sporo pokazać"

Masvidal to postać doskonale znana miłośnikom mieszanych sztuk walki. W 2019 roku zasłynął najszybszym i jednym z najefektowniejszych nokautów w historii UFC, kiedy potrzebował tylko pięciu sekund, żeby rozprawić się z Benem Askrenem. W słynnej amerykańskiej organizacji stoczył łącznie dwadzieścia walk, ale jego kariera w klatce sięga do 2003 roku, kiedy był zawodnikiem organizacji AFC.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR zabija piękno futbolu? Awantura w studiu! Kosecki: To jest głupota, wycofajmy to

Masivdal zaskoczył. Takie ma zdanie o Messim

Były fighter UFC pochodzi i do dzisiaj mieszka w Miami, stąd nie jest mu obca postać grającego w miejscowym Interze Lionela Messiego. W rozmowie z portalem "Bet Ideas" Masvidal kompletnie jednak zaskoczył, łącząc argentyńskiego piłkarza z środowiskiem, z którym nigdy nie miał nic wspólnego.

- Messi to fenomenalny sportowiec. Jest jednym z najbardziej zdyscyplinowanych ludzi, jacy kiedykolwiek chodzili po tej planecie. Znajduje się w świetnej formie, ale walka to walka. Ze swoimi mentalnymi oraz fizycznymi umiejętnościami, które dał mu Bóg, jeśli tylko potraktowałby to na poważnie i poświęcił sporo czasu, myślę, że mógłby pokazać sporo w klatce - powiedział Amerykanin.

ZOBACZ TEŻ: Messi ogłosił wielki powrót po latach! "Jestem podekscytowany"

Dotychczas nie słyszeliśmy nic o tym, że Messi miałby trenować pod kątem mieszanych sztuk walki. Obecnie jest w trakcie trzeciego sezonu w barwach Interu Miami. Kibice liczą, że w dobrej formie dotrwa do przyszłorocznych mistrzostw świata, na których mógłby bronić tytuł w barwach Argentyny. O ile tylko się na to zdecyduje, bo legendarny piłkarz nie podjął jeszcze decyzji w sprawie gry na mundialu.