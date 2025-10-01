Ołeksandr Usyk nie ma sobie równych na zawodowym ringu. Co prawda ostatnie cztery walki, to wyłącznie starcia z Tysonem Furym oraz Danielem Duboisem, natomiast po nich możemy wywnioskować, że Ukrainiec jest poza zasięgiem pozostałych zawodników. Po lipcowym zwycięstwie po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej i znów jest w posiadaniu wszystkich najważniejszych pasów wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF). Problem pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba wytypować następnego rywala pięściarza.

Hughie Fury wskazał zawodnika, który może pokonać Usyka. "Nie widzę żadnego innego"

Choć trudno będzie wygrać z Usykiem, to eksperci wskazują potencjalnych pretendentów. David Haye wytypował Mosesa Itaumę. Mairis Briedis wyznał za to, że jedynym, z którym Ukrainiec może przegrać, jest czas. Mimo to uważa, że powinien się jednak zmierzyć z Jayem Opetaią. Niespodziewaną teorię wygłosił kuzyn pokonanego dwukrotnie przez Usyka Tysona Fury'ego Hughie.

- Czy jest bokser, który może pokonać Usyka w tej chwili? - zapytał. - Tak, to ja. Nie widzę żadnego innego boksera, który mógłby pokonać Oleksandra - przyznał z pełnym przekonaniem w rozmowie z Boxing King Media. Mimo to docenił mistrza. - Jedną z rzeczy, które Ołeksandr ma, to dyscyplina. To coś, czego brakuje wielu pięściarzom. (...) Dba o siebie i za każdym razem notuje postępy. Nie wychodzi na piwo po walce, wkłada w to całe serce i duszę, a to się opłaca - tłumaczył.

Hughie Fury jest byłym pretendentem do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w federacji WBO. Po raz ostatni miał zawalczyć w czerwcu z Michaelem Pirottonem (10-1), natomiast z pojedynku wykluczyła go kontuzja ręki. Jakiś czas temu wyznał, że stoczy jeszcze dwa pojedynki i prawdopodobnie przejdzie na sportową emeryturę.

- Rodzina jest dla mnie najważniejsza i chcę być zawsze obecny w życiu swoich dzieci, a nie tylko okazjonalnie. Kariera bokserska zabiera zbyt dużo czasu i energii, a ja nie chcę spędzić całego życia na szukaniu balansu pomiędzy sportem i rodziną - podsumował.

Co zatem z Usykiem? Mówiło się o kolejnym starciu z Dereckiem Chisora czy pojedynkiem z Jarrelem Millerem. Mimo to federacja WBO wyznaczyła, że kolejnym rywalem 38-latka będzie Nowozelandczyk Joseph Parker, czyli posiadacz tymczasowego pasa. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Usyk marzy o innym starciu. Nakisa Bidarian z MVP Promotions, czyli grupy promującej Jake'a Paula sądzi, że celem jest właśnie pojedynek z niezwykle popularnym youtuberem. - Usyk i jego zespół naprawdę chcą zorganizować tę walkę. To wspaniale, teraz musimy tylko znaleźć czas i miejsce - zdradził.