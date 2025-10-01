Była zawodniczka UFC zarabia na platformie dla dorosłych. "Bałam się"

Paige VanZant to jedna z najpopularniejszych zawodniczek MMA w ostatnich latach. Do organizacji UFC dołączyła w 2014 roku, mając wówczas zaledwie 20 lat. Mimo to wygrała trzy pierwsze starcia i zasłużyła na walkę z późniejszą mistrzynią Rose Namajunas. Choć przegrała, to zaprezentowała się bardzo dobrze i spodziewano się po niej jeszcze więcej w przyszłości. Było jednak tylko gorzej. Ostatecznie w 2020 roku rozstała się z organizacją i zaczęła walczyć w innych formułach sportów walki.

Była zawodniczka UFC ujawnia. "Na platformie OnlyFans zarobiłam więcej niż przez całą karierę"

Ostatnie pojedynki zawodniczka stoczyła w formułach na gołe pięści oraz w slapboxingu, czyli starcia na tzw. liście. Mimo to walki nie są jej głównym źródłem zarobku. Jakiś czas temu 31-latka założyła profil na platformie dla dorosłych i zarobiła już na nim bardzo duże pieniądze. Ujawniła, że w ciągu 24 godzin zainkasowała więcej niż przez całą karierę.

"Teraz mogę być w 100 proc. sobą - niebezpieczna, uwodzicielska i nieodparta" - oznajmiła. "W ciągu 24 godzin na platformie OnlyFans zarobiłam więcej niż przez całą moją karierę zawodniczą. To zdecydowanie moje największe źródło dochodu. Bałam się stygmatyzacji (przypisywanie ludziom stereotypowych łatek ze względu na wygląd czy zachowanie - red.), ale teraz... trudno mi z tego zrezygnować" - przekazała, cytowana przez portal klix.ba.

Parę miesięcy temu fanów profil założyła też Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska. "Szkoda, że w Polsce ludzie dalej są tak ograniczeni i tak łatwo oceniają drugiego człowieka" - napisała w grudniu w mediach społecznościowych. Dodała też, że nie zważa na słowa osób krytykujących jej działania. "Mam to w d***e. Nikt za mnie mojego życia nie przeżyje, a ja mam prawo żyć, jak chcę. Wszystko robię w zgodzie ze sobą, ze swoim sumieniem, nikogo nie krzywdzę, nie robię nic złego czy niemoralnego" - wyznała.

Były mistrz KSW, a jednocześnie dobry znajomy Kowalkiewicz Marcin Wrzosek zdradził, ile pieniędzy zarabia ona na platformie OF. - Karolina jest dorosłą kobietą, która ma swój rozum i dobrze wiedziała, co robi. (...) Jak ktoś mi zaproponuje taką kwotę, a to jest kwota kilku milionów złotych, z tego, co się orientuję, to sam założę konto - przyznał w programie "Ściana Płaczu" federacji Prime MMA.

Kowalkiewicz-Zaborowska stoczy kolejny pojedynek już 11 października, kiedy na gali w Rio de Janeiro zmierzy się z Brazylijką Julią Polastri. Będzie to dla niej szansa, by przełamać bolesną serię dwóch porażek z rzędu.