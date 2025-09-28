Co za chaos! Legenda MMA brutalnie znokautowana po walce

W pierwszych latach XXI wieku Wanderlei Silva był jednym z najbardziej szanowanych i po prostu najlepszych zawodników MMA na świecie. Zasłynął wielkimi, najczęściej dla siebie zwycięskimi, bojami w nieistniejącej już japońskiej federacji PRIDE, gdzie wielokrotnie zdobywał mistrzostwo wagi średniej. Znany był przede wszystkim z rzeźnickiego stylu walki i nokautującego ciosu. Aż 25 z jego zwycięstw to właśnie nokauty. Niestety za wszystko przychodzi cena, bo w 2024 roku ogłosił, że cierpi m.in. na przewlekłą encefalopatię pourazową (CTE), znaną też jako encefalopatia bokserska. To efekt wielu ciosów na głowę przyjętych przez lata.

Był wielkim mistrzem. Dziś niszczy sobie i tak zszargane już zdrowie

Mimo poważnego stanu Silva postanowił zrobić to, co robi niestety zbyt wiele emerytowanych legend sportów walki i powrócić do walki. Początkowo miał zmierzyć się w pięściarskim starciu z inną legendą brazylijskiego MMA i swoim byłym wielkim rywalem Vitorem Belfortem. Ten jednak wycofał się z powodu kontuzji, a na zastępstwo wszedł 43-letni były mistrz świata dwóch kategorii wagowych w boksie Acelino Freitas. Walka miała status pokazowej, ale to, co się wydarzyło, było po prostu skandalem.

Dyskwalifikacja, skandal, a potem wielka bójka. Silva padł, ciężko znokautowany

Freitas był od 49-letniego Silvy od wiele szybszy i lepszy. Zdominował dwie pierwsze rundy i nie zanosiło się, by w trzeciej miało być inaczej. Wanderlei był coraz bardziej sfrustrowany, aż w końcu zaczął nieustannie faulować rywala. Najpierw nieprzepisowo go odepchnął, za co sędzia odjął mu punkt. Potem uderzył Freitasa głową, za co stracił drugi punkt. Po kolejnym faulu arbiter go zdyskwalifikował i przerwał walkę. Tę oficjalną, bo to niestety nie był koniec.

Narożniki obu zawodników szybko skoczyły sobie do gardeł. Wywiązała się wielka bijatyka, chaotyczne ciosy latały wszędzie. W zamieszaniu jeden z uczestników bójki wyprowadził potężny prawy, którym trafił idealnie w szczękę Wanderleia. Legendarny Brazylijczyk padł bez przytomności, jak rażony piorunem. Dopiero po tym zdarzeniu ochroniarzom udało się z czasem zapanować nad sytuacją. Według nieoficjalnych doniesień autorem tego nokautu był Rafael Freitas, syn Acelino, który jeszcze przed tym ciosem atakował Wanderleia uderzeniami w tył głowy.