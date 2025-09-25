Kliczko idzie na całość. Wystartuje w wyborach na prezydenta

Władimir Kliczko zakończył sportową karierę w 2017 roku. Od tamtej pory nikt nie spodziewał się, że może wrócić na ring. Nieoczekiwanie pojawiły się ostatnio wieści, że dostał ofertę walki mistrzowskiej z jednym z czołowych pięściarzy wagi ciężkiej, niepokonanym Agitem Kabayelem (26-0, 18 KO). - Powiedziano mi o kwocie, która sprawiłaby, że niektórzy spadliby z krzeseł i powiedzieli: "Hej, to jest walka o duże pieniądze, weź ją". Ale muszę się zastanowić, czy pieniądze odgrywają u mnie aż tak dużą rolę. Czy powinienem powiedzieć, że teraz zwracam na nie uwagę? - wyznał Niemiec.

Sensacyjne wieści ws. Władimira Kliczko. Chce zostać prezydentem

Ukraiński serwis ua.news poinformował w czwartek, że Władimir Kliczko zdecydował się wystartować w wyborach na prezydenta organizacji World Boxing. Jakiś czas temu WB oficjalnie potwierdziło członkostwo Ukraińskiej Federacji Boksu (FBU). "Celem jest uznanie autorytetu ukraińskiej szkoły boksu i naszych sportowców, którzy w godzinie wojny odnoszą zwycięstwa na ringach o mniejszej wadze" - brzmiało oświadczenie.

Poza Kliczko o to stanowisko ubiega się jeszcze dwóch kandydatów: prezes Narodowego Komitetu Olimpijskiego Kazachstanu oraz przewodniczący Komisji Olimpijskiej World Boxing Giennadij Gołowkin, a ponadto prezes Greckiej Federacji Boksu Haris Mariolis. Podano, że wybory zaplanowano na listopad. Aby móc walczyć o posadę, trzech kandydatów musi jednak wcześniej przejść weryfikację niezależnej komisji. Ostateczna lista musi zostać opublikowana co najmniej 30 dni przed głosowaniem.

Aktualnym prezydentem organizacji jest Boris van der Vorst, który pełni tę funkcję od czasu wyborów we Frankfurcie w listopadzie 2023 roku. "To wybitny działacz i przedsiębiorca o imponującym doświadczeniu w zarządzaniu. Jako pasjonat boksu, odegrał kluczową rolę w globalnym rozwoju tego sportu. Jego przywództwo charakteryzuje się inicjatywami transformacyjnymi, które znacząco podniosły rangę boksu zarówno w Holandii, jak i na arenie międzynarodowej" - przekazano na oficjalnej stronie internetowej.

Władimir Kliczko to absolutna legenda światowego boksu i jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w historii. Do jego największych trofeum należą: złoty medal igrzysk olimpijskich w Atlancie, na zawodowych ringach był mistrzem IBF, WBO, IBO, WBO oraz superczempionem WBA. Dodatkowo może pochwalić się rekordem 64-5 z 53 walkami zakończonymi przez nokaut.