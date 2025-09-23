Błachowicz wraca do UFC! To będzie jego rywal. "Cieszę się, że to on"

Jan Błachowicz (29-11-1) wraca do oktagonu UFC! Ostatni raz kibice mieli okazję oglądać "Cieszyńskiego Księcia" w marcu 2025 roku. Mierzył się wówczas z Carlosem Ulbergiem i... niestety przegrał ten pojedynek na punkty.

Jan Błachowicz wraca do oktagonu. Wymienił rywala

Wcześniej walczył w 2023 roku z Alexem Pereirą. Skąd taka długa przerwa? Wszystko przez kontuzję barku. 42-latek musiał poddać się operacjom. Dlatego przepadła mu walka z Aleksandarem Rakiciem, która była zaplanowana na 20 stycznia 2024 roku.

Teraz Jan Błachowicz potwierdził, że wkrótce wraca do oktagonu. Podczas wydarzenia UFC Europe, który odbył się w Warszawie "Cieszyński Książę" potwierdził, że jego następnym rywalem będzie Bogdan Guskov.

- Walka dobra dla widza, dla oka, i dobra dla mnie. Będzie to ktoś, kto mi stylistycznie przypasuje, no i nie będę musiał za nim biegać. Ja raczej "człapię" na nogach, bieganie to nie mój styl. Jak ktoś nie chce walczyć i ucieka, to go nie dojdę. Tutaj jest totalnie inny rywal, więc cieszę się, że to jest on. Jak zareagowałem? Fajnie, ale ja nie wybieram rywali. Przysyłają kontrakt, ja podpisuję i tyle – powiedział.

Bogdan Guskov ma rekord 18:3. W federacji UFC stoczył pięć walk - przegrał w debiucie z Volkanem Oezdemirem, a następnie wygrał cztery z rzędu pojedynki. Jego rywalami byli Zac Pauga, Ryan Spann, Billy Elekana i Nikita Krylov. Walka z Janem Błachowiczem ma odbyć się w grudniu.