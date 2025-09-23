Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Błachowicz wraca do UFC! To będzie jego rywal. "Cieszę się, że to on"
Jan Błachowicz już niedługo wróci do oktagonu UFC! Polak ogłosił to na evencie UFC Europe. Jakby tego było mało - wskazał swojego kolejnego przeciwnika. - Walka dobra dla widza, dla oka, i dobra dla mnie. Będzie to ktoś, kto mi stylistycznie przypasuje, no i nie będę musiał za nim biegać - zapewnił.
Jan Błachowicz
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=dd1F57oTTTs

Jan Błachowicz (29-11-1) wraca do oktagonu UFC! Ostatni raz kibice mieli okazję oglądać "Cieszyńskiego Księcia" w marcu 2025 roku. Mierzył się wówczas z Carlosem Ulbergiem i... niestety przegrał ten pojedynek na punkty.

Zobacz wideo Był mistrzem świata, a teraz sam trenuje gwiazdy. Poznajcie historię trenera Błachowicza

Jan Błachowicz wraca do oktagonu. Wymienił rywala

Wcześniej walczył w 2023 roku z Alexem Pereirą. Skąd taka długa przerwa? Wszystko przez kontuzję barku. 42-latek musiał poddać się operacjom. Dlatego przepadła mu walka z Aleksandarem Rakiciem, która była zaplanowana na 20 stycznia 2024 roku.

Teraz Jan Błachowicz potwierdził, że wkrótce wraca do oktagonu. Podczas wydarzenia UFC Europe, który odbył się w Warszawie "Cieszyński Książę" potwierdził, że jego następnym rywalem będzie Bogdan Guskov.

Zobacz też: "Nietrafiony strzał" Adamka. Polski mistrz może już tylko żałować

- Walka dobra dla widza, dla oka, i dobra dla mnie. Będzie to ktoś, kto mi stylistycznie przypasuje, no i nie będę musiał za nim biegać. Ja raczej "człapię" na nogach, bieganie to nie mój styl. Jak ktoś nie chce walczyć i ucieka, to go nie dojdę. Tutaj jest totalnie inny rywal, więc cieszę się, że to jest on. Jak zareagowałem? Fajnie, ale ja nie wybieram rywali. Przysyłają kontrakt, ja podpisuję i tyle – powiedział.

Bogdan Guskov ma rekord 18:3. W federacji UFC stoczył pięć walk - przegrał w debiucie z Volkanem Oezdemirem, a następnie wygrał cztery z rzędu pojedynki. Jego rywalami byli Zac Pauga, Ryan Spann, Billy Elekana i Nikita Krylov. Walka z Janem Błachowiczem ma odbyć się w grudniu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?