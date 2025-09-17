Co za nokaut Polaka! Rywal padł jak mucha po 20 sekundach

UFC to zdecydowanie największa organizacja MMA na świecie. Do tej pory mieliśmy tylko dwóch polskich mistrzów w tej organizacji - mowa o Joannie Jędrzejczyk (waga słomkowa) i Janie Błachowiczu (waga półciężka). Aktualnie umową z UFC związani są tacy zawodnicy, jak Karolina Kowalkiewicz, Marcin Tybura, Mateusz Gamrot, Jakub Wikłacz, Robert Ruchała, a także bracia Oleksiejczuk - Michał i Cezary. Teraz kontrakt z UFC podpisał kolejny polski zawodnik mieszanych sztuk walki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czuję się jakbym miał 25 lat". Gamrot głodny sukcesów

Ależ nokaut Polaka. Tak Baraniewski wywalczył sobie kontrakt w UFC. White ogłosił

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego odbyła się kolejna edycja Dana White's Contender Series. W karcie walk znalazł się Iwo "Rudy" Baraniewski, który do tej pory stoczył pięć walk w organizacji Babilon MMA i wszystkie wygrał. Baraniewski walczył z Brazylijczykiem Mahamedem Alym, który miał nieco lepsze warunki fizyczne od Polaka. Walka trwała zaledwie 20 sekund. Najpierw Baraniewski położył Aly'ego na deski potężnym prawym, a potem znokautował go w parterze.

W ten sposób Baraniewski zapewnił sobie kontrakt w federacji UFC, co po gali potwierdził oficjalnie Dana White. - Bilans 6-0, sześć walk skończonych w pierwszej rundzie. Niesamowity występ. Chodź do nas - ogłosił szef UFC.

- Moje marzenie się spełniło. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że reprezentuję Polskę i że wchodzę do UFC, aby walczyć w kategorii półciężkiej. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wstali w nocy i oglądali moją walkę. Po moich krótkich wakacjach będę gotów, aby wrócić do treningów i będę czekał na walkę - mówił Baraniewski po walce (cytat za: mmarocks.pl).

Na razie nie wiadomo, kiedy Baraniewski oficjalnie zadebiutuje w federacji UFC. Niewykluczone, że nastąpi to podczas jednej z gal w 2026 roku.

Zobacz też: Tusk jedno, Nawrocki drugie. Oto co sądzi o Fame MMA

Dlatego Baraniewski wywalczył kontrakt w UFC. "Wyjątkowa kondycja i wytrzymałość"

Jakim zawodnikiem jest Baraniewski? Szerzej jego charakterystykę przedstawia portal mma.pl.

"Pierwsze amatorskie walki stoczył w lokalnych klubach, szybko zdobywając uznanie za agresywny, ale przemyślany styl. Baraniewski słynie z wyjątkowej kondycji i wytrzymałości, co pozwala mu narzucać wysokie tempo walki od początku do końca. Jego styl łączy mocne uderzenia w stójce z płynnymi przejściami do parteru, co czyni go trudnym przeciwnikiem" - czytamy.