Fame MMA 27. Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał walki na gali w Gliwicach

Podczas ostatniej gali Fame MMA, czyli Fame MMA 26: GOLD, fani polskich freak fightów dostali w krótkim czasie dwie potężne wiadomości. Wpierw ogłoszono, że na kolejnym evencie w walce wieczoru ujrzymy Tomasza Adamka. Chwilę później dowiedzieliśmy się, z kim legendarnemu pięściarzowi przyjdzie się zmierzyć. Jego rywalem będzie nie kto inny, jak były mistrz KSW Roberto "Robocop" Soldić.

Soldić przetestuje wielkiego mistrza

To bezsprzecznie jeden z najlepszych pełnoprawnych zawodników MMA, jakich Fame kiedykolwiek przyjęło w swe szeregi. W latach 2017-2021 był postrachem wagi półśredniej oraz średniej w KSW. Pokonał go wyłącznie późniejszy czempion UFC Dricus du Plessis, któremu potem zresztą udanie się zrewanżował, a jego lewa ręka terroryzowała szczęki rywali. Po przejściu do azjatyckiej federacji ONE jego kariera nieco się załamała, ale teraz chce wrócić na właściwe tory i zdecydował się wystąpić na Fame. Tomasza Adamka oczywiście przedstawiać nie trzeba. Były mistrz świata w boksie pokonywał już we freak fightach Patryka Bandurskiego i Kasjusza Życińskiego, a teraz zaboksuje właśnie z Soldiciem.

Materla, Najman, Załęcki. Gala nabita do granic

Jednak zanim Polak z Chorwatem wyjdą do walki, w bój ruszy kolejna ikona. Michał Materla przez lata był jednym z najważniejszych zawodników KSW. Były mistrz wagi średniej znany z niebywałego serca do walki. Teraz zdecydował się przyjąć ofertę od FAME i stanąć naprzeciwko 48-letniego Dawida Załęckiego. Starcie odbędzie się na zasadach boksu, ale w małych rękawicach, więc ciężki nokaut nikogo zdziwić nie powinien.

Gala oprawiona jest mianem "Kingdom", czyli po polsku "Królestwo", ale to nie powstrzymało "Cesarza" przed przybyciem. Marcin Najman ostatnio wygrał starcie trzech rywali z Michałem "Boxdelem" Baronem i samozwańczym apostołem Tomaszem Dorożałą. Z kolei w Gliwicach na zasadach MMA zmierzy się ze streamerem Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim, który w barwach Fame MMA pokonywał już m.in. Jakuba Koseckiego.

Wyniki walk na gali Fame MMA 27: Kingdom: