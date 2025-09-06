Fame MMA 27. Soldić vs. Adamek. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, PPV, WYNIKI, KARTA WALK]

Tomasz Adamek po sześciu latach emerytury zdecydował się w ubiegłym roku wrócić do rywalizacji. Na początek pokonał Mameda Chalidowa na gali KSW Epic, a potem pewnie wygrał z Pawłem Bandurskim oraz Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Jego kontrakt z Fame wówczas wygasł i przez rok było o nim dość cicho. Aż nagle wypłynęła informacja, że stoczy on bój z byłym podwójnym mistrzem KSW Roberto Soldiciem. Wielu skreśla 48-latka, natomiast on jest bardzo pewny siebie.
Pierwotnie stawką pojedynku między Adamkiem a Soldiciem miał być symboliczny charytatywny pas WBC (World Boxing Council): The Fight for Peace. Wiemy już, że tak się jednak nie stanie. "Pomimo ogromnych starań, pas nie zostanie wręczony. Na drodze pojawiły się przeszkody ze strony osób, którym bardziej zależy na utrzymaniu obecnego status quo (...). Zamiast otworzyć się na wielkie widowisko z udziałem legend sportów walki, wybrano drogę blokad i ograniczeń" - napisano.
Ponadto tego wieczoru zobaczymy debiut w Fame Michała Materli, który po ciężkiej kontuzji i wielu operacjach, stanie do konfrontacji z Dawidem Załęckim. Między oboma panami nie ma żadnego konfliktu, jest sportowy szacunek i uznanie za dotychczasowe osiągnięcia. Gdyby tego było mało, do klatki wejdą również m.in. Marcin Najman, który zmierzy się z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim, czy Lexy Chaplin, która zawalczy z Klaudią "Sheeyą" Kołodziejczyk.
Interesująco zapowiada się również starcie Bartosza Szachty z Kamilem Mindą. Ten drugi, zanim wejdzie do klatki, będzie musiał wykonać 10 minut biegu na bieżni w "mocnym tempie". Dodatkowo obaj panowie będą mieli tylko jedną, dziewięciominutową rundę, by pokonać rywala. - Idę po Ciebie, rozszarpie Cię tymi rękami - zapowiadał Minda.
Gala Fame MMA 27: Kingdom odbędzie się już w sobotę 6 września. Studio rozpoczyna się o godz. 19:30, natomiast pierwsza walka już o 20. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w systemie PPV na stronie famemma.tv. Do wyboru są dwie opcje zakupu pakietu: basic za 49,99 zł i premium za 59,99 zł. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE
Walka wieczoru:
Karta główna:
Karta wstępna (za darmo - YouTube):
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!