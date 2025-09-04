Imane Khelif sięgnęła rok temu po złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie miała żadnych problemów, by pokonać choćby Angelę Carini, która zrezygnowała z walki po 46 sekundach, czy w finale Liu Yang. Już podczas samego wydarzenia pojawiły się gigantyczne kontrowersje wokół pięściarki, która w 2023 roku została wykluczona z mistrzostw świata w Indiach. Według organizatorów (federacji bokserskiej IBA) rzekomo miała za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u niej obecność męskich chromosomów XY.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło! Tak przywitali go Polacy

Szef World Boxing zabrał głos ws. Imane Khelif. Wszystko jasne

Niedługo potem Khelif została wykluczona z udziału w mistrzostwach świata. Mało tego, MKOI postanowił wręczyć prawo organizacji olimpijskich zawodów federacji World Boxing, która zdecydowała się wprowadzić obowiązkowe testy płci. Tuż po tej decyzji Khelif wycofała się z mistrzostw świata w Liverpoolu, choć następnie odwołała się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS), co podała agencja Reuters.

Szybko zareagował na to szef WB Boris Van der Vorst. - Wprowadziliśmy obowiązkowe testy, aby zapewnić bezpieczną, konkurencyjną i uczciwą rywalizację - przekazał. - Ogłosiliśmy to w maju. Dla nas wszyscy są równi. Każda kobieta musi przedstawić kilka dokumentów, w tym test płci - uzupełnił. A co uważa o Khelif? - Miała prawo to zrobić (odwołać się - red.). Jest za wcześnie, aby wyciągać wnioski. Po prostu nie zgłosiła się w imieniu federacji tutaj, w Liverpoolu - zaznaczył, cytowany przez Eurosport.

Organizacja World Boxing będzie nadzorować nie tylko mistrzostwa świata, ale również zbliżające się igrzyska olimpijskie w Los Angeles. - Mówimy tu nie tylko o boksie amatorskim, ale także o boksie olimpijskim. To nasza marka, esencja World Boxing. Założyliśmy World Boxing, aby ocalić marzenie o igrzyskach olimpijskich - podsumował.

Mimo wycofania się choćby z Eindhoven Box Cup Khelif przyznała, że nie myśli o zakończeniu sportowej kariery. - Niestety, to, z czym się zmierzyłam, to coś, z czym inni sportowcy zmagali się w przeszłości i z czym muszą się mierzyć również dzisiaj. Moje doświadczenie na igrzyskach olimpijskich pokazuje, że każdy sportowiec może stać się ofiarą, a to, co się stało, było bardzo bolesne - oznajmiła.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU