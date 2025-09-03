A jednak! Fame MMA ogłasza ws. walki Adamka o pas. "Dziękujemy WBC"

Tomasz Adamek wkroczył do świata freak fightów. Zadebiutował na gali Fame MMA 21, kiedy to rozprawił się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Następnie zmierzył się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim i także sędzia uniósł jego rękę w geście triumfu. Teraz legendarnego boksera czeka kolejne starcie. Zdecydowanie rozpala ono kibiców do czerwoności. Na gali Fame MMA 27 w Gliwicach zawalczy z byłym podwójnym mistrzem organizacji KSW, który ma na koncie m.in. zwycięstwa z Dricusem du Plessisem czy Mamedem Chalidowem. To Roberto Soldić. I choć pojedynek faktycznie się odbędzie, to doszło do jednej zmiany.

Nie będzie specjalnego pasa w walce Adamek - Soldić. "Pojawiły się przeszkody"

Stawką walki wieczoru miał być symboliczny charytatywny pas WBC (World Boxing Council): The Fight for Peace. Dla panów miała być to dodatkowa motywacja, która podnosiła prestiż pojedynku. Ostatecznie jednak zawodnicy będą musieli obejść się smakiem, o czym pod koniec sierpnia poinformowało Fame MMA.

"Pomimo ogromnych starań zarówno ze strony FAME jak i WBC, pas nie zostanie jednak wręczony. Na drodze pojawiły się przeszkody ze strony osób, którym bardziej zależy na utrzymaniu obecnego status quo niż na pokazaniu boksu w najlepszym możliwym wydaniu. Zamiast otworzyć się na wielkie widowisko z udziałem legend sportów walki, wybrano drogę blokad i ograniczeń" - pisali rozczarowani włodarze na X. Nie ukrywają, że w przyszłości postarają się, by na ich gali zagościł ten specjalny pas. "Dziękujemy World Boxing Council za gotowość i wsparcie przy tym projekcie. Wierzymy, że w przyszłości uda się wrócić do tej idei i że polski boks otrzyma należną mu uwagę" - dodawali.

Mimo tego event w Gliwicach powinien cieszyć się ogromną popularnością. Najlepiej świadczy o tym fakt, że już na kilka tygodni przed galą ogłoszono "Sold Out", czyli wyprzedane bilety. Oprócz Adamka i Soldicia w wydarzeniu udział wezmą również inne, znane ze sportów walki postacie. Mowa m.in. o Michale Materli, który zwalczy z Dawidem "Crazy" Załęckim czy Marcinie "Cesarzu" Najmanie, który stanie w oktagonie z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim. Galę odbędzie się w sobotę 6 września w PreZero Arenie. Początek o godzinie 19:30.

