Dwayne Johnson, znany również jako "The Rock", na początku lat dwutysięcznych należał do najbardziej popularnych i charyzmatycznych wrestlerów. Zdobył osiem tytułów mistrza WWE, a w 2000 r. wygrał Royal Rumble. Jego znakiem rozpoznawczym była charakterystyczna uniesiona brew, ale też niesamowita postura. The Rock jako czynny zawodnik ważył 126 kg przy 195 cm wzrostu. Ostatnio jednak przeszedł prawdziwą metamorfozę.

"The Rock" zrzucił 28 kilogramów! Oto efekt

Fani zwrócili na to uwagę, gdy Johnson pojawił się na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Dziś bowiem jest on głównie kojarzony jako aktor znany z wielkich hollywoodzkich produkcji. Zagrał m.in. w takich hitach, jak "Mumia powraca", "Szybcy i wściekli" czy "Jumanji". Teraz promuje kolejny film, w którym gra główną rolę - "The Smashing Machine".

W trakcie imprezy The Rock miał okazję brać udział w różnych eventach czy pozować na ściankach. Internauci od razu zauważyli, że musiał stracić sporo kilogramów, a nawet zrezygnować z masy mięśniowej. - Dwayne "The Rock" Johnson zrzucił prawie 28 kg, aby skupić się na zdrowiu, zwinności i długowieczności. Lekarze ostrzegali, że jego sylwetka może zaszkodzić jego zdrowiu w dłuższej perspektywie. Lata treningów sprawiły, że czuł się ociężały, miał stany zapalne i nadwyrężone stawy - napisał jeden z użytkowników na platformie X.

Zobaczyli, jak wygląda "The Rock". "Co? Jak to?"

Fani byli mocno zaskoczeni zmianą. Dominowały jednak pozytywne opinie. "Wygląda dobrze... tak naprawdę lepiej", "To naprawdę się dzieje... Dwayne Johnson wygląda szczuplej", "Wygląda zdrowo", "Co? Jak to?", "Tajemnica Hollywood", "Ojej, wygląda, jakby się skurczył. Ale jeśli to ze względów zdrowotnych, to w porządku. Chcemy, żeby był cały i zdrowy" - pisali w komentarzach.

Nie brakuje też spekulacji, że "The Rock" pozbył się kilogramów ze względu na karierę aktorską. On sam wspominał niegdyś, że czuje się "zaszufladkowany", ponieważ dostaje jedynie role w dużych mężczyzn w filmach akcji. Teraz chciałby być "traktowany poważnie" i otworzyć się również na inne. W "The Smashing Machine" wcielił się natomiast w postać byłego zawodnika MMA - Marka Kerra.

