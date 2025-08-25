Syn legendy oszalał w ringu! Mógł zabić rywala. "Myślałem, że to część widowiska"

"Wrestling to rodzaj rozrywki sportowej, posiadającej elementy sportów walki i spektaklu" - można przeczytać na stronie wikipedia.org. "Wywodzi się z brytyjskiego rodzaju walk. (...) Styl walki prezentowany przez zawodników bazuje na klasycznych zapasach i wolnoamerykance. Jest też wzbogacony o widowiskowe ruchy unikatowe dla wrestlingu, takie jak dźwignie, rzuty i akcje powietrzne" - dodano. Nie sprawdziło się to podczas Knox Pro Wrestling.

Niezrozumiałe zachowanie syna byłego mistrza UFC. "Myślałem, że to część widowiska"

Syn byłego mistrza UFC Quintona Jacksona Raja dopuścił się skandalicznego wybryku w trakcie wydarzenia w Kalifornii. Nie dość, że nie zastosował się do scenariusza wydarzenia, to zaczął brutalnie okładać nieprzytomnego Stuarta Smitha, co mogło doprowadzić do tragedii. Miały to być niecelne ciosy, które będą wyłącznie imitować trafienie. Ale było inaczej. Przerwali to dopiero inni uczestnicy spektaklu.

Niedługo po tym zdarzeniu głos zabrał sam Quinton Jackson. "Chcę wyjaśnić dezinformację na temat mojego syna. (...) Raja został niespodziewanie uderzony w głowę na chwilę przed walką. Powiedziano mu, że może 'odpłacić się' w ringu. Myślałem, że to część widowiska" - tłumaczył we wpisie na portalu X. "To była zła decyzja i nieudana robota. Raja jest zawodnikiem MMA, a nie zawodowym wrestlerem i nie powinien brać udziału w takim wydarzeniu" - dodał.

Jackson przyznał, że nie pochwala zachowania syna, zwłaszcza że parę dni wcześniej doznał on wstrząsu mózgu podczas sparingu i powinien odpoczywać. "Jako ojciec jestem głęboko zaniepokojony jego zdrowiem oraz zdrowiem pana Smitha. Jest mi bardzo przykro, że to wszystko się wydarzyło. W imieniu mojego syna przepraszam pana Smitha oraz platformę Kick za tę sytuację" - podsumował.

Quinton Jackson to legenda sportów walki. Ostatnią walkę stoczył w grudniu 2019 roku, kiedy został znokautowany przez Fedora Emelianenko. Największe sukcesy święcił jednak dużo wcześniej. Do UFC trafił w 2007 roku i po dwóch zwycięstwach sięgnął po pas wagi półciężkiej. Miał szansę zdobyć tytuł po raz drugi w 2011 roku, natomiast poległ z Jonem Jonesem. Podobnie zresztą jak potem z Ryanem Baderem i Gloverem Teixeirą, po czym został zwolniony.