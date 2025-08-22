Tak wygląda teraz Imane Khelif. Co za przemiana

Imane Khelif przed rokiem sięgnęła po złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie miała żadnych problemów, by pokonać choćby Angelę Carini, która zrezygnowała z walki po 46 sekundach, czy w finale Liu Yang. Już podczas samego wydarzenia pojawiły się gigantyczne kontrowersje wokół zawodniczki, która w 2023 roku została wykluczona z mistrzostw świata w Indiach. Według organizatorów (federacji bokserskiej IBA) rzekomo miała za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u niej obecność męskich chromosomów XY.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Oto jak wygląda teraz Imane Khelif. Co za przemiana

Niedługo potem Khelif została wykluczona z udziału w mistrzostwach świata. Mało tego, MKOI postanowił w marcu wręczyć prawo organizacji olimpijskich zawodów federacji World Boxing, która zdecydowała się wprowadzić obowiązkowe testy płci, aby uniknąć podobnych kontrowersji, jakie wystąpiły w przypadku Khelif oraz Lin Yu-Ting, pogromczyni Julii Szeremety.

A jak teraz wygląda Algierka? Dodała ona w czwartek na Instagramie zdjęcie z dziennikarką Haną Ghezzar Bouakkaz, tuż przed rozpoczęciem wywiadu. "Jedyna i niepowtarzalna" - napisała Bouakkaz. Khelif ubrana była w białą koszulę oraz jeansowe spodnie. Widać było również duży uśmiech na jej twarzy, co może wskazywać tylko na to, że ostatnie zdarzenia nie wypłynęły na nią tak bardzo.

Imane Khelif Imane Khelif IG

Podobne wnioski można było wyciągnąć z relacji, która pojawiła się w jej mediach społecznościowych parę dni temu. Zawodniczka wówczas pozowała do zdjęcia z kobietą, która prawdopodobnie jest jej kosmetyczką. Najwidoczniej była po wizycie, gdyż miała rozpuszczone włosy i nie kryła zadowolenia. "Zawsze przyjemność" - napisała.

Imane Khelif Imane Khelif IG

Były trener oraz menadżer 26-latki, Nasser Yefsah wyznał ostatnio, co się z nią właściwie dzieje. "Klub w Nicei próbował podpisać z nią kontrakt profesjonalny, ale nie miał na to funduszy. Stoczyła jedną walkę w Singapurze, choć miała stoczyć pięć, ale pojawiły się komplikacje" - tłumaczył.

"W tym momencie Khelif zaprzestała wszystkiego. Nie działa zgodnie ze swoim sercem. Już nie boksuje na poważnie, po tym wszystkim, co stało się na igrzyskach. Trenuje w Algierii albo w centrum sportowym w Katarze, ale nic więcej. Zdarza się jej też podróżować dzięki kontraktom sponsorskim" - podsumował, cytowany przez portal "Nice Matin".