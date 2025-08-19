Oto nowy mistrz świata? Fury wskazał, kto pokona Usyka. "Mówię wam to od lat"

Tyson Fury po drugiej porażce z Ołeksandrem Usykiem zdecydował się przejść na sportową emeryturę. I choć fani nie mogą się z tym pogodzić i wciąż wierzą, że podejmie decyzję o powrocie do ringu, to na ten moment niewiele na to wskazuje. Brytyjczyk został zapytany, kiedy dojdzie do kolejnej walki z jego udziałem. - Nigdy! - jednym słowem odpowiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo

Fury wskazał tego, który może pokonać Usyka. "Mówię wam to od lat"

Fani boksu najchętniej zobaczyliby długo wyczekiwane starcie Fury'ego z Anthonym Joshuą. Szef Generalnej Dyrekcji ds. Rozrywki Arabii Saudyjskiej, Turki Al-Sheikh wyznał, że rozpoczął pracę nad zestawieniem tego pojedynku w 2026 roku. Nie byłoby to jednak starcie o najwyższe laury, zwłaszcza że obaj przegrali już z Usykiem. Fury uważa, że jest zawodnik, który byłby w stanie go pokonać.

Chodzi o zaledwie 20-letniego Mosesa Itaumę. Ten sensacyjnie znokautował ostatnio Dilliana Whyte'a i pozostaje niepokonany. - Moses Itauma to przyszłość boksu. Mówię wam to od lat - przekazał Fury w mediach społecznościowych. - Boks to gra dla młodych, nie czeka na nikogo. Itauma wyrzuci starych z dywizji, w tym Usyka, i dlatego jestem pewny - rozbije ich wszystkich - dodał.

Inne zdanie ma za to legendarny Roy Jones Jr. "Mogliby go wrzucić do piekła, zamiast w mały ogień" - przekazał. Nie chciałby, żeby Itauma został rzucony "wilkom na pożarcie". To mogłoby zaszkodzić jego karierze.

Mało tego, uważa, że nikt aktualnie nie jest w stanie wygrać z Ukraińcem. Mimo to wskazał zawodnika, który ma na to największe szanse. Chodzi o Josepha Parkera, który "ma niezbędne umiejętności bokserskie", "szybkie ręce" oraz "zdolność do manewrowania".

Sam Usyk chce teraz odpocząć, natomiast ujawnił, że nie wyklucza nawet rewanżu. - Może Tyson Fury. Mam opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua. Może Joseph Parker - oznajmił. - Słuchaj, nie mogę teraz powiedzieć, bo chcę wrócić do domu. Do żony, do rodziny - tłumaczył.

Niedługo trzeba było czekać na reakcję jednego ze wspomnianych zawodników. "Kto może pokonać Usyka? Tylko ja. Będę intensywnie przygotowywał się do rewanżu" - oznajmił 41-letni pięściarz, cytowany przez Boxing News.