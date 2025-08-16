Legendarny Roy Jones wskazał, kto może pokonać Usyka

"Ołeksandr Usyk wciąż jest wielki!" - podsumował Konrad Ferszter, komentując zwycięstwo ukraińskiego pięściarza z Danielem Duboisem. Tym samym po raz drugi w karierze został on niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. "Co za noc! Misja ukończona" - napisał zawodnik, który ponownie jest w posiadaniu wszystkich najważniejszych pasów wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF). Kto będzie kolejnym rywalem 38-latka? Jest kilku kandydatów.

Roy Jones wskazał kto może pokonać Ołeksandra Usyka. "Ma niezbędne umiejętności"

- Nie widzę obecnie nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - wyznał legendarny Roy Jones Junior w rozmowie z magazynem "The Ring". Mimo to wskazał zawodnika, który ma na to największe szanse. Chodzi o Josepha Parkera, który "ma niezbędne umiejętności bokserskie", "szybkie ręce" oraz "zdolność do manewrowania".

Mało tego Jones Junior przyznał, że kluczem do zwycięstwa mógłby być nowy trener Nowozelandczyka Andy Lee, który "zawsze wie, co robi". Nie ma za to wątpliwości, że za wcześnie jest na pojedynek Usyka z niepokonanym Mosesem Itaumą. "Mogliby go wrzucić do piekła, zamiast w mały ogień" - przekazał, dodając, że pięściarz musi być prowadzony w odpowiednim tempie. Nie chciałby, żeby Itauma został rzucony "wilkom na pożarcie", gdyż to mogłoby zaszkodzić jego karierze.

Sam Usyk chce teraz odpocząć, natomiast ujawnił, że nie wyklucza nawet rewanżu. - Może Tyson Fury. Mam opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua. Może Joseph Parker - przekazał. - Słuchaj, nie mogę teraz powiedzieć, bo chcę wrócić do domu. Do żony, do rodziny - tłumaczył.

Niedługo trzeba było czekać na reakcję jednego ze wspomnianych zawodników. "Kto może pokonać Usyka? Tylko ja. Będę intensywnie przygotowywał się do rewanżu" - oznajmił 41-letni pięściarz, cytowany przez Boxing News.

Wyzwać mistrza postanowił również niespodziewanie Jarrell Miller. - Jestem pewien, że mogę łatwo pokonać Usyka. Potrzebuje tylko trenować normalnie i mieć pełny obóz, żeby to zrobić. Rozjadę go. Będzie miał wielkie problemy. Zawsze napotyka trudności, kiedy jego przeciwnik obniża brodę i idzie w ciężką walkę - rzucił Amerykanin cytowany przez "ringmagazine.com".