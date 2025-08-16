Potężny nokaut na gali KSW. Reakcja Chalidowa mówi wszystko

Mamed Chalidow jest uważany za legendę mieszanych sztuk walki, ale kilka lat temu jego kariera znalazła się na zakręcie. Fighter był po serii trzech kolejnych przegranych - z Tomaszem Narkunem (dwukrotnie) oraz Scottem Askhamem. Dla wielu fanów KSW był to sygnał, że wiek wreszcie "dogonił" pochodzącego z Czeczenii zawodnika. Mamed pokazał jednak, że absolutnie nie można go skreślać. W kolejnych pięciu pojedynkach przegrał tylko raz - z Roberto Soldiciem w 2021 roku.

Mamed Chalidow skomentował nokaut "rywala". Krótko i na temat

Legendarny fighter znakomicie w ringu pokazał się też podczas swojej ostatniej walki. Pokonał faworyzowanego i młodszego o piętnaście lat Adriana Bartosińskiego, po raz kolejny pokazując, że w KSW musi obawiać się go każdy. Teraz natomiast Chalidow skomentował to, co wydarzyło się w trakcie gali tej organizacji w ubiegły weekend - czyli efektowny nokaut Piotra Kuberskiego na Radosławie Paczuskim.

- Przemyślenia, a bardziej emocje po gali KSW.... ojojoj. Dobra, idę trenować - rzucił Chalidow na filmiku wrzuconym na Instagram, po czym podzielił się kolejnymi relacjami wideo - właśnie z treningów. Dało się zauważyć, że mimo upływających lat forma fizyczna go nie opuszcza.

Komentarz Chalidowa odnośnie do walki na KSW 109 może być oczywiście elementem gry 45-latka. Kuberski to w końcu zawodnik występujący w podobnych kategoriach co on. Niewykluczone zatem, że władze KSW w przyszłości zdecydują się zestawić jednego z najlepszych obecnie fighterów KSW z żyjącą legendą. Co zresztą ciekawe - tę dwójkę dzieli "tylko" osiem lat, mimo tego że Chalidow stoczył ponad dwa razy więcej pojedynków w MMA od Kuberskiego.