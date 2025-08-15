Oto zdrajca Ukrainy. Tego nigdy mu nie wybaczą

Ukrainiec to od lat gwiazda sportów walki. Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw świata oraz Europy w brazylijskim ju-jitsu, a wielkie sukcesy osiągał też w zawodach sambo. W ostatnich latach Rynkowski zasłynął jednak w inny sposób. Od początku wojny w Ukrainie nawoływał do jej zakończenia, prezentując pacyfistycznie oraz w pełni neutralne poglądy. W międzyczasie podróżował do Rosji na zawody sportowe. To miało swoje konsekwencje.

Ukraiński mistrz zszokował rodaków. Zostanie okrzyknięty zdrajcą?

W marcu 2022 roku zawodnik sztuk walki został aresztowany w Kijowie. Po przeprowadzonym śledztwie, otrzymał nakaz opuszczenia kraju. Od tamtego czasu przebywał w państwach Unii Europejskiej, kontynuując karierę sportową. Obecnie mieszka natomiast w Rosji i wnioskując z jego wpisów na Instagramie: opowiada się w stu procentach po stronie moskiewskiej w trwającym konflikcie zbrojnym.

W rozmowie z Rosyjską Agencją Informacyjną TASS Rynkowski przyznał nawet, że chciałby zostać obywatelem Rosji. - Niestety, nie mogę wrócić do domu, bo panuje tam polityczny terror. A tutaj czuje się właśnie jak w domu, pośród moich własnych ludzi. Jestem wdzięczny. Od kiedy się tu pojawiłem, czuję się swojo. I oczywiście, jeśli pojawi się możliwość, żebym został obywatelem Rosji, będę z tego powodu szczęśliwy - powiedział Rynkowski dla TASS.

To nie koniec szokujących wypowiedzi fightera. - Tak naprawdę prawo w Ukrainie nie jest tarczą, a batem, którym bije się niepożądanych. Jedno słowo i znikasz. - zakończył 32-latek.

Rynkowski może dołączyć do takich postaci ukraińskiego sportu jak Anatolij Tymoszczuk oraz Larysa Żalińska, którzy również zostali okrzyknięci w Ukrainie mianem zdrajców.